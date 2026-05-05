Почему $71 млн криптоактивов могут быть конфискованы по иску Северной Кореи? Децентрализованная платформа кредитования Aave подала иск в суд Нью-Йорка, чтобы заблокировать конфискацию средств, замороженных после взлома rsETH.

Триггер события

В апреле 2026 года суд Нью-Йорка вынес постановление о заморозке 71 млн долларов в ETH на блокчейне Arbitrum. Эти средства связаны с взломом rsETH, который произошёл в марте 2026 года. Власти США утверждают, что часть этих средств может быть связана с деятельностью Северной Кореи.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Это не первый случай, когда криптоактивы замораживаются по подозрению в связях с Северной Кореей. В 2023 году власти США конфисковали 30 млн долларов в BTC, связанных с хакерской группой Lazarus. Однако тогда речь шла о прямых доказательствах, тогда как в текущем случае Aave утверждает, что средства принадлежат пользователям платформы.

Цифры, которые меняют картину

Сумма замороженных средств: $71 млн в ETH

Дата взлома rsETH: 15 марта 2026 года

Количество затронутых пользователей Aave: более 12 000

Курс ETH на момент заморозки: $3 200

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма замороженных средств составляет примерно 6,4 млрд рублей.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Если суд поддержит иск Aave, это создаст прецедент для защиты средств пользователей DeFi-платформ от конфискации. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи могут ускорить принятие международных стандартов регулирования DeFi, что особенно актуально для российских майнеров и инвесторов, учитывая текущее регулирование ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Для российских майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, это может означать ужесточение контроля за транзакциями через DeFi-платформы. Однако пока российское законодательство не предусматривает прямых ограничений на использование DeFi, что делает этот рынок привлекательным для локальных инвесторов.