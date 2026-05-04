Aave LLC подала экстренное ходатайство в федеральный суд, требуя отменить приказ о заморозке эфира, связанного с эксплойтом Kelp DAO, произошедшим в прошлом месяце.

Aave, один из крупнейших децентрализованных протоколов кредитования, активно оспаривает судебное решение, которое привело к заморозке значительного объема средств в Ethereum. Инцидент связан с эксплойтом Kelp DAO, в результате которого были похищены активы на сумму около 73 миллионов долларов США. Позиция Aave основана на фундаментальном принципе права: вор не приобретает право собственности на украденное имущество, что, по мнению компании, должно исключать возможность заморозки этих средств по запросу третьих сторон.

Заявление и его автор

Aave LLC, юридическое лицо, стоящее за протоколом децентрализованного финансирования (DeFi) Aave, 3 декабря подала экстренное ходатайство в федеральный суд США. Цель ходатайства — отменить приказ о заморозке эфира (ETH), который был связан с недавним эксплойтом протокола Kelp DAO. В заявлении Aave подчеркивается, что «вор не владеет тем, что он крадет», и, следовательно, украденные активы не должны рассматриваться как собственность злоумышленника, подлежащая судебной заморозке в его пользу или по его инициативе. Этот аргумент направлен на защиту интересов протокола и его пользователей, а также на предотвращение создания прецедента, который мог бы усложнить возврат украденных средств в будущем.

Технические или юридические детали

Судебный приказ о заморозке активов на сумму 73 миллиона долларов США в ETH был выдан в рамках разбирательства, связанного с эксплойтом Kelp DAO. Этот инцидент произошел в ноябре, когда злоумышленники использовали уязвимость в смарт-контрактах Kelp DAO для вывода значительных объемов ETH. Aave, как крупный участник экосистемы DeFi, оказалась вовлечена в ситуацию из-за взаимодействия с затронутыми активами или пользователями. Юридическая позиция Aave заключается в том, что заморозка украденных средств, даже если она инициирована судом, может непреднамеренно легитимизировать владение ими со стороны злоумышленника или затруднить их возврат истинным владельцам. Протокол Aave работает на основе смарт-контрактов, которые обеспечивают автоматическое исполнение условий без посредников. В данном случае, судебное вмешательство в работу децентрализованной системы создает прецедент, требующий тщательного анализа. По курсу ЦБ РФ, около 90-95 ₽ за $1, замороженная сумма эквивалентна примерно 6,5-6,9 миллиарда рублей, что является значительным объемом для любого рынка.

Сравнение с прошлыми кейсами

Подобные ситуации, когда суды вмешиваются в оборот криптовалют после эксплойтов, уже происходили. Например, в мае 2022 года, после взлома Ronin Network на 625 миллионов долларов, власти США также предпринимали действия по отслеживанию и заморозке украденных средств, взаимодействуя с криптобиржами. Однако подход Aave отличается тем, что протокол активно оспаривает сам принцип заморозки, если она не способствует возврату активов. В 2023 году, после эксплойта Multichain на сумму более 125 миллионов долларов, также наблюдались попытки заморозки активов, но они были более сфокусированы на сотрудничестве с централизованными биржами. Случай с Aave и Kelp DAO уникален тем, что затрагивает децентрализованные протоколы и поднимает вопросы о юрисдикции и применимости традиционного права к автономным системам. В России, в соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», правовой статус криптовалют до сих пор остается неоднозначным, что усложняет подобные судебные разбирательства на территории страны, хотя прецеденты арестов криптоактивов уже существуют в рамках уголовных дел.

Последствия для криптоиндустрии

Решение по делу Aave может создать важный прецедент для всей криптоиндустрии, особенно для сектора DeFi. Если суд поддержит позицию Aave, это укрепит принцип, что украденные активы не могут быть легализованы через судебные решения, что потенциально упростит возврат средств жертвам эксплойтов. В противном случае, это может создать правовую неопределенность и усложнить работу децентрализованных протоколов, которые по своей природе стремятся к минимизации централизованного контроля.

Исход этого судебного разбирательства определит, насколько эффективно традиционное правосудие сможет адаптироваться к особенностям децентрализованных финансовых систем. Позиция Aave, отстаивающая принцип «вор не владеет украденным», является ключевой для формирования будущих правовых рамок в отношении цифровых активов и обеспечения защиты прав пользователей в условиях эксплойтов.