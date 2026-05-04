Aave добилась экстренного слушания по отмене судебного запрета на $71 млн в криптовалюте, замороженной после взлома Kelp DAO. Этот прецедент может переопределить право собственности в DeFi.

Криптовалютный протокол Aave оказался в центре юридического противостояния, которое может кардинально изменить понимание права собственности на активы в децентрализованных финансах. Вместо ожидаемого возврата $71 млн пострадавшим от хакерской атаки, эти средства теперь оспариваются родственниками жертв северокорейского режима, которые пытаются взыскать их в качестве компенсации за давние судебные решения против КНДР.

Что не так с привычным взглядом

Привычная логика в DeFi диктует, что украденные активы должны быть возвращены законным владельцам или использованы для компенсации пострадавшим. Однако текущая ситуация бросает вызов этому принципу. 18 апреля хакеры, предположительно связанные с Северной Кореей, похитили почти $300 млн в токенах rsETH из протокола Kelp DAO. Затем эти украденные активы были использованы в качестве залога для заимствования более ликвидных криптовалют на платформе Aave, крупнейшем протоколе децентрализованных финансов.

Несколько организаций смогли заморозить часть похищенных средств до их отмывания. Наиболее успешно действовала Arbitrum DAO, заблокировав около $71 млн в криптовалюте. Изначально планировалось направить эти средства в фонд восстановления для компенсации пользователям, пострадавшим от апрельского взлома. Однако в дело вмешались другие группы, пострадавшие от действий Северной Кореи. Они предъявили судебный запрет Arbitrum DAO, требуя не передавать «любые имущественные интересы Корейской Народно-Демократической Республики», ссылаясь на многомиллионные судебные решения против КНДР, вынесенные десятилетия назад.

Реальные данные

Экстренное слушание, назначенное федеральным судьей в Нью-Йорке на среду, стало кульминацией быстро развивающегося юридического конфликта. Истцами выступают Хан Ким и Йонг Ким, родственники южнокорейского священника, похищенного и предположительно убитого северокорейскими агентами в 2000 году. В 2015 году они добились судебного решения на $330 млн против Северной Кореи в федеральном суде США. Именно на основании этого решения они пытаются получить замороженные $71 млн.

В понедельник Aave LLC подала экстренный запрос в суд, требуя отменить судебный запрет. В заявлении Aave LLC говорится, что продолжение заморозки активов приведет к «катастрофическому ущербу для протокола Aave, его пользователей и всей системы DeFi». Основатель Aave Стани Кулехов (Stani Kulechov) заявил в X, что Aave «отвергает безосновательное утверждение о том, что право собственности на украденное имущество принадлежит вору», и пообещал «продолжать борьбу за сообщество DeFi».

В своем ходатайстве Aave LLC подчеркнула: «Иммобилизованные активы не принадлежат Северной Корее или каким-либо аффилированным лицам. Вместо этого иммобилизованные активы принадлежат пользователям протокола Aave». Компания также предупредила, что если замороженные активы не будут доступны для восстановления стоимости для пользователей Aave, «вся экосистема DeFi рискует быть дестабилизирована». Голосование Arbitrum DAO по передаче активов в фонд восстановления началось в четверг и должно завершиться 7 мая, на следующий день после экстренного слушания.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Эта ситуация создает уникальный прецедент. Если суд удовлетворит требование родственников, это может открыть «недобросовестные стимулы», как выразилась Aave. Никто не осмелится остановить вора, если наградой за «доброе самаритянство» станет судебная тяжба. Это может подорвать саму основу децентрализованных систем, где сообщество часто играет роль первой линии защиты от злоумышленников. Для пользователей Aave и Kelp DAO это означает потенциальную потерю средств, которые могли бы быть возвращены. Для Arbitrum DAO это также риск репутационных потерь и сложности в управлении сообществом.

С другой стороны, для жертв северокорейского режима это шанс получить хоть какую-то компенсацию за давние страдания. Однако их аргументация, основанная на «догадках из постов в интернете» о причастности КНДР к взлому, выглядит шаткой с юридической точки зрения. Судья Маргарет Гарнетт (Margaret Garnett) из Южного округа Нью-Йорка предоставила истцам срок до полудня вторника для ответа на экстренное ходатайство Aave. Обе стороны представят свои аргументы судье на слушании в среду в 11 утра.

Российский контекст

Подобные юридические прецеденты имеют прямое отношение к российскому рынку криптовалют, особенно в части регулирования и защиты активов. В России, где активно обсуждается легализация майнинга и оборот цифровых активов, вопросы определения права собственности и механизмов возврата украденных средств остаются ключевыми. Например, в Иркутской области, известной своими низкими тарифами на электроэнергию (в среднем 3-5 ₽/кВт·ч для промышленных майнеров), активно развиваются крупные майнинг-фермы. Для таких площадок, работающих с большими объемами криптовалют, ясность в вопросах юридической защиты активов критически важна. Любой прецедент, ставящий под сомнение право собственности на цифровые активы, может создать дополнительные риски для российских компаний, оперирующих в этой сфере.

Кроме того, по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потеря $71 млн составляет примерно 6,3-6,7 млрд рублей. Это значительная сумма, которая наглядно демонстрирует масштабы потенциальных убытков в случае аналогичных инцидентов на российском рынке. Российские майнеры и инвесторы, которые держат активы на децентрализованных платформах, должны внимательно следить за развитием этого дела. Неоднозначные судебные решения могут повлиять на их доступ к инфраструктуре, хостингу и даже на налоговые обязательства (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц). Отсутствие четких международных норм по определению правового статуса украденных криптоактивов создает серьезные риски для всех участников рынка, включая российских инвесторов.

Итог

Исход экстренного слушания по делу Aave будет иметь далеко идущие последствия для всей экосистемы DeFi. Он определит, будут ли украденные активы использоваться для компенсации жертвам хакерских атак или станут объектом для взыскания по давним судебным решениям, не связанным напрямую с инцидентом. Это дело подчеркивает острую необходимость в разработке более четких правовых рамок для цифровых активов и их защиты, как на национальном, так и на международном уровне. Решение суда может либо укрепить доверие к децентрализованным платформам, либо создать опасный прецедент, который подорвет их стабильность и привлекательность для пользователей по всему миру.