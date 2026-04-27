Коротко: Жительница Сайпана, Мариэлла Аризала, приговорена к 71 месяцу тюремного заключения за мошенничество с биткоинами.

Она обманывала пожилых людей, обещая им высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту.

Аризала присвоила средства жертв, не инвестируя их в биткоины.

Приговор включает 3 года надзора после освобождения и компенсацию ущерба.

Развёрнуто по фактам

Мариэлла Аризала, жительница острова Сайпан, входящего в состав Северных Марианских островов (США), приговорена к 71 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием биткоинов. Федеральный суд вынес приговор 20 июня 2024 года. Аризала целенаправленно входила в доверие к пожилым людям, убеждая их инвестировать в криптовалюту, обещая значительную прибыль. По данным Министерства юстиции США, она не имела намерения инвестировать полученные средства, а присваивала их себе.

Схема мошенничества заключалась в создании видимости легитимности и высокой доходности. Жертвы передавали Аризале деньги, полагая, что их средства будут направлены на покупку биткоинов и принесут быструю прибыль. Вместо этого, деньги использовались для личных нужд мошенницы. Прокуроры подчеркнули, что действия Аризалы были преднамеренными и направлены на уязвимую категорию населения.

Что говорят данные

Подобные случаи мошенничества с криптовалютами, особенно нацеленные на пожилых людей, не являются редкостью. В 2023 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что потери от криптомошенничества в стране превысили $1,3 млрд, при этом значительная часть жертв — люди старше 60 лет. Средняя сумма потерь на одну жертву в таких схемах составляет десятки тысяч долларов. В случае Аризалы, суд также обязал её выплатить компенсацию пострадавшим, сумма которой не разглашается, но обычно покрывает прямые убытки. Кроме тюремного срока, Аризала будет находиться под надзором в течение трёх лет после освобождения.

Исторически, подобные схемы существовали и до появления криптовалют, используя традиционные финансовые инструменты. Биткоин и другие цифровые активы лишь предоставили мошенникам новый инструмент и ореол «инновационности», который привлекает инвесторов, не до конца понимающих технологию. В мае 2024 года, например, было зафиксировано несколько случаев, когда мошенники использовали фейковые инвестиционные платформы, имитирующие реальные криптобиржи, для выманивания средств.

Прогноз и риски

Приговор Аризале является частью усилий правоохранительных органов по борьбе с криптомошенничеством. Такие прецеденты призваны служить предупреждением для потенциальных злоумышленников. Однако риски для инвесторов остаются высокими. Отсутствие централизованного регулирования в большинстве юрисдикций и сложность отслеживания транзакций в децентрализованных сетях создают благоприятную почву для мошеннических схем. Инвесторам необходимо проявлять крайнюю осторожность, проверять любую информацию и не доверять обещаниям нереально высокой доходности.

По нашей оценке, количество подобных инцидентов будет расти пропорционально увеличению интереса к криптовалютам со стороны широкой публики, особенно в условиях волатильности рынка, когда люди ищут способы быстрого обогащения. Регуляторы по всему миру активно работают над созданием правовой базы для криптовалют, что в долгосрочной перспективе может снизить риски, но пока инвесторы должны полагаться на собственную осмотрительность.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров подобные новости служат напоминанием о необходимости тщательной проверки любых инвестиционных предложений в сфере криптовалют. Хотя юрисдикция Сайпана напрямую не касается России, общие принципы безопасности универсальны. Российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», регулирует выпуск и обращение ЦФА, но не охватывает все аспекты взаимодействия с зарубежными криптоактивами и платформами. Мошеннические схемы, использующие биткоин, активно действуют и в России, часто маскируясь под легальные проекты или предлагая услуги по «доверительному управлению» криптоактивами.

Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в Иркутской области или Красноярском крае, где тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, сталкиваются с рисками не столько мошенничества, сколько регуляторной неопределённости. Однако, если они решают инвестировать полученную от майнинга прибыль, им также следует быть предельно осторожными. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, даже небольшие суммы в биткоинах могут представлять значительную ценность, что делает их привлекательными для мошенников. Отсутствие чётких механизмов возврата средств в случае мошенничества, особенно при работе с иностранными платформами, является серьёзным риском для российских граждан. ФНС России, которая ведёт реестр операторов ЦФА, пока не имеет инструментов для защиты от подобных международных криптомошенничеств, что возлагает ответственность за проверку на самого инвестора.

Итог: Приговор Мариэлле Аризале подчёркивает серьёзность отношения к криптомошенничеству в США. Это событие служит важным напоминанием для всех участников крипторынка о необходимости должной осмотрительности и критического подхода к любым инвестиционным предложениям, особенно тем, что обещают нереалистично высокую доходность. Защита от мошенничества начинается с образования и бдительности самих инвесторов.