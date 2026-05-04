Опрос компании Public Opinion Strategies выявил, что 65% американцев считают криптовалюты угрозой для экономики, предпочитая традиционные банки. Лишь 5% опрошенных доверяют цифровым активам как средству доступа к финансовым услугам.

Что произошло

Public Opinion Strategies провела опрос среди американцев, чтобы выяснить их отношение к криптовалютам и банкам. Результаты показали, что большинство респондентов видят в цифровых активах потенциальную опасность для экономики. 65% доверяют банкам, тогда как только 5% отдают предпочтение криптовалютам.

Контекст и предыстория события

Криптовалюты всегда вызывали споры среди экономистов и обычных граждан. В США этот вопрос особенно актуален из-за активного регулирования со стороны SEC и других органов. В марте 2024 года SEC ужесточила требования к криптобиржам, что могло повлиять на общественное мнение.

Реакция рынка

Несмотря на негативное отношение американцев, рынок криптовалют продолжает расти. За последний месяц капитализация рынка увеличилась на 10%, достигнув $2 трлн. В редакции MinerWorld отмечают, что такие опросы часто не отражают реальных рыночных тенденций.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, это может означать новые возможности. Снижение доверия к криптовалютам в США может привести к перетоку капитала в другие регионы, включая Россию.

Опрос Public Opinion Strategies показал, что большинство американцев видят в криптовалютах угрозу для экономики, предпочитая традиционные банки. Однако рынок продолжает расти, открывая новые возможности для российских майнеров и инвесторов.