Более 30 765 ETH, что по текущему курсу ЦБ РФ составляет около 9,5 миллиарда рублей (при курсе около 95 ₽ за $1), оказались под угрозой ареста. Эти средства, замороженные после недавнего эксплойта протокола rsETH, стали объектом судебного иска со стороны семей жертв террористических актов, предположительно связанных с Северной Кореей. Истцы утверждают, что атака на rsETH имеет связь с хакерскими группами, ассоциированными с КНДР, такими как Lazarus Group, и ссылаются на судебный запрет штата Нью-Йорк, который может помешать Arbitrum DAO разблокировать эти активы.

Хронология событий

Ситуация начала развиваться после эксплойта протокола rsETH, в результате которого были заморожены значительные объёмы эфира. Вскоре после этого, 4 мая 2026 года, на форумах Arbitrum DAO появился адвокат, представляющий интересы семей, пострадавших от терактов, совершённых десятилетия назад. Эти семьи имеют судебные решения против Северной Кореи, вынесенные ещё в 2000-х годах, и теперь пытаются взыскать ущерб за счёт криптоактивов.

Истцы представили в Arbitrum DAO уведомление о судебном запрете (restraining notice) из Нью-Йорка, которое, по их мнению, обязывает децентрализованную автономную организацию (DAO) не разблокировать замороженные средства. Они утверждают, что замороженные 30 765 ETH могут быть связаны с активами Северной Кореи, которые, в свою очередь, используются для финансирования её киберпреступной деятельности. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии по взысканию компенсаций с КНДР, которая, по оценкам ООН, ежегодно получает сотни миллионов долларов от кибератак.

Ключевые цифры и метрики

30 765 ETH: Общий объём эфира, который семьи жертв пытаются арестовать. На момент публикации это эквивалентно примерно 9,5 миллиарда рублей.

Срок давности судебных решений против Северной Кореи, на которые ссылаются истцы. Некоторые из них датируются началом 2000-х годов.

Lazarus Group: Хакерами этой группы, предположительно связанной с КНДР, совершено множество крупных кибератак, включая взлом Ronin Bridge на $625 млн в 2022 году и Harmony Bridge на $100 млн в 2022 году.

Arbitrum DAO: Децентрализованная автономная организация, управляющая протоколом Arbitrum, на чьих счетах заморожены спорные активы.

rsETH: Протокол, подвергшийся эксплойту, что привело к заморозке средств.

Что говорят участники рынка

Представители Arbitrum DAO пока не дали официальных комментариев относительно дальнейших действий. Однако ситуация вызывает серьёзные дискуссии в криптосообществе. Некоторые участники выражают обеспокоенность прецедентом, когда судебные решения из традиционной финансовой системы могут напрямую влиять на децентрализованные протоколы. Другие подчёркивают важность борьбы с финансированием терроризма и киберпреступности, даже если это затрагивает децентрализованные активы.

Юридические эксперты отмечают сложность применения традиционного законодательства к децентрализованным организациям. Вопрос о том, кто несёт ответственность за исполнение судебных решений в DAO, остаётся открытым. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные прецеденты могут значительно ускорить разработку международных правовых рамок для регулирования децентрализованных финансов, что приведёт к появлению более чётких правил уже в ближайшие 12-18 месяцев.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов этот инцидент подчёркивает растущие риски, связанные с международным регулированием криптоактивов. Хотя напрямую российское законодательство, такое как ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», не регулирует подобные международные споры, косвенное влияние может быть значительным. Усиление контроля за происхождением средств и их движением в децентрализованных сетях может привести к ужесточению требований к верификации пользователей на централизованных биржах, которыми пользуются многие российские участники рынка.

Кроме того, если подобные прецеденты станут нормой, это может повлиять на доступность некоторых децентрализованных протоколов для пользователей из России, особенно на фоне ужесточения санкционной политики. Российские промышленные майнеры, которые активно развивают инфраструктуру в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, с промышленным тарифом в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с необходимостью более тщательной проверки своих контрагентов и источников средств, чтобы избежать потенциальных юридических рисков. Это также может повлиять на развитие хостинг-услуг и доступность комплектующих, так как поставщики будут вынуждены учитывать возросшие риски.

Ситуация с Arbitrum DAO и иском против КНДР является ярким примером того, как геополитические и правовые вопросы из традиционного мира всё чаще проникают в децентрализованное пространство. Это создаёт новые вызовы для всей криптоиндустрии, включая децентрализованные автономные организации, которые вынуждены искать баланс между принципами децентрализации и необходимостью соблюдения международного законодательства.