Житель Плимута, штат Мичиган, Стивен Кук лишился 37 000 долларов США в результате тщательно спланированной мошеннической операции. Злоумышленники, выдававшие себя за представителей технической поддержки и сотрудника крупного банка JPMorgan Chase, убедили его перевести значительную сумму средств, используя Bitcoin ATM.

Инцидент начался 20 марта, когда на ноутбуке Кука появилось всплывающее окно, предупреждающее о якобы скомпрометированной системе. Об этом сообщает местный телеканал WDIV Local 4, аффилированный с NBC. Вскоре после этого Куку позвонила женщина, представившаяся Вероникой Дж. Уилсон. Она заявила, что его личные данные связаны с криминальной деятельностью, и оказала на него сильное давление, требуя немедленных действий.

Как развивалась мошенническая схема

В ходе разговора к звонку присоединился второй человек, который назвался Ричардом Ли, сотрудником банка JPMorgan Chase. Этот лжепредставитель банка сообщил Куку, что с его счетов были несанкционированно сняты средства. Для «восстановления» денег мошенник дал инструкции вывести наличные и внести их через Bitcoin ATM. Несмотря на растущие подозрения, Стивен Кук в итоге перевел злоумышленникам 37 000 долларов.

Схема начала рушиться только после того, как мошенники потребовали от Кука снять дополнительные средства. Это побудило его напрямую связаться с настоящим банком, где он и узнал, что стал жертвой обмана. После осознания произошедшего Кук немедленно обратился в правоохранительные органы, включая Федеральное бюро расследований (ФБР).

Что это значит для читателей из РФ и СНГ

Этот случай является ярким примером того, как изощренные мошеннические схемы используют психологическое давление и современные технологии, такие как Bitcoin ATM, для обмана граждан. В России и странах СНГ также наблюдается рост подобных преступлений, где злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, выдавая себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или технических специалистов. Часто они убеждают жертв переводить средства на «безопасные» счета или через криптовалютные терминалы, обещая сохранить или вернуть деньги. Важно помнить, что ни один банк или государственный орган никогда не будет требовать перевода денег на сторонние счета или через анонимные платежные системы для «защиты» средств.

Для майнеров и пользователей криптовалют из РФ и СНГ этот инцидент служит напоминанием о необходимости проявлять максимальную бдительность. Никогда не доверяйте звонкам или сообщениям, требующим срочных финансовых операций, особенно если они связаны с выводом средств через Bitcoin ATM или другие криптовалютные сервисы по указанию незнакомых лиц. Всегда проверяйте информацию через официальные каналы связи и помните, что ответственность за сохранность ваших активов лежит в первую очередь на вас. В случае любых подозрений немедленно обращайтесь в свой банк или в полицию.