ZetaChain проигнорировал отчёт об уязвимости перед взломом на $334 тыс.

ZetaChain проигнорировал отчёт об уязвимости через программу bug bounty, что привело к взлому на $334 тыс. Подробности инцидента и его последствия для индустрии.

Уязвимость, которая привела к взлому ZetaChain на сумму $334 тыс., была ранее обнаружена и сообщена через программу bug bounty, но проигнорирована командой проекта. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это составляет порядка 30 млн рублей.

Заявление и его автор

Отчёт об уязвимости был направлен через программу bug bounty, где исследователи безопасности могут сообщать о найденных проблемах за вознаграждение. Однако команда ZetaChain решила не принимать меры, что в итоге привело к взлому.

Технические или юридические детали

Уязвимость позволяла злоумышленникам обойти механизмы безопасности и вывести средства. По данным аналитиков, подобные инциденты становятся всё более частыми в связи с ростом сложности блокчейн-протоколов.

Сравнение с прошлыми кейсами

В марте 2024 года похожий случай произошёл с проектом DeFi, где также был проигнорирован отчёт об уязвимости, что привело к потере $500 тыс. В обоих случаях игнорирование предупреждений стало ключевым фактором успешного взлома.

Последствия для криптоиндустрии

В редакции MinerWorld отмечают, что такие инциденты подрывают доверие к программам bug bounty и могут привести к ужесточению регулирования в сфере кибербезопасности. Для российских майнеров и инвесторов это также означает необходимость более тщательного выбора проектов для участия, особенно в условиях ужесточения контроля со стороны ФНС.

Частые вопросы

Какие последствия имеет этот взлом для российских инвесторов?
Для российских инвесторов это означает необходимость более тщательного выбора проектов, особенно в условиях ужесточения контроля со стороны ФНС.
Какая сумма была похищена в результате взлома?
В результате взлома было похищено $334 тыс., что по курсу ЦБ РФ составляет около 30 млн рублей.
Какие меры безопасности были проигнорированы ZetaChain?
ZetaChain проигнорировал отчёт об уязвимости, который был направлен через программу bug bounty, что позволило злоумышленникам обойти механизмы безопасности.

