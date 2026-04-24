Криптовалюта Zcash (ZEC), ориентированная на обеспечение конфиденциальности транзакций, показала впечатляющий рост стоимости после того, как была добавлена в листинг популярной торговой платформы Robinhood. За последние 24 часа актив подорожал почти на 9,4%, а месячный прирост составил внушительные 45,4%. Этот всплеск позволил ZEC занять второе место по рыночной капитализации среди 100 ведущих проектов в ежедневных рейтингах.

Robinhood, известная своей доступностью и широкой базой розничных инвесторов, регулярно добавляет новые криптовалюты, что часто приводит к значительному росту их стоимости. Эффект «листинга на Robinhood» стал узнаваемым явлением на рынке, поскольку миллионы пользователей получают прямой доступ к покупке и продаже актива. Для Zcash это событие стало ключевым катализатором, привлекшим внимание к монете конфиденциальности, которая долгое время оставалась в тени более популярных активов.

Zcash использует технологию доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) для обеспечения анонимности транзакций, позволяя пользователям скрывать отправителя, получателя и сумму перевода. Эта особенность выделяет ZEC среди большинства других криптовалют, где данные о транзакциях общедоступны. В условиях растущей обеспокоенности по поводу конфиденциальности в цифровом пространстве, спрос на такие активы может увеличиваться, несмотря на регуляторное давление, направленное на прозрачность финансовых операций.

Исторически сложилось, что монеты конфиденциальности, такие как Zcash и Monero (XMR), сталкиваются с определёнными вызовами со стороны регуляторов, которые опасаются их использования в незаконных целях. Некоторые биржи даже исключали их из листинга, чтобы соответствовать требованиям AML (противодействие отмыванию денег). Однако добавление ZEC на такую крупную платформу, как Robinhood, может свидетельствовать о меняющемся отношении или о том, что Robinhood нашла способы соблюдения регуляторных норм при работе с конфиденциальными активами.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, рост цены ZEC может означать повышение рентабельности добычи. Zcash использует алгоритм Equihash, который поддерживается специализированными ASIC-майнерами. Увеличение стоимости монеты напрямую влияет на доходность майнинга, делая его более привлекательным. Однако стоит помнить, что доходность майнинга зависит не только от цены актива, но и от сложности сети и стоимости электроэнергии. В условиях роста цены, сложность сети Zcash также может увеличиться, что потребует более мощного оборудования или оптимизации затрат на электроэнергию для поддержания прежнего уровня доходности.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ листинг Zcash на Robinhood является важным сигналом. Хотя сама платформа Robinhood может быть недоступна для граждан этих стран из-за санкций или региональных ограничений, рост ZEC на мировом рынке влияет на его котировки на всех доступных биржах. Это может привести к увеличению ликвидности и торговых объёмов Zcash на платформах, доступных для пользователей из СНГ. Учитывая регуляторные тенденции в регионе, где обсуждаются вопросы контроля за криптовалютными транзакциями, интерес к конфиденциальным монетам может расти как средство сохранения анонимности. Майнерам следует внимательно отслеживать изменения сложности сети и энергоэффективности своих ASIC-устройств, чтобы максимально использовать текущий ценовой импульс ZEC.