Команда разработчиков Zcash оперативно устранила критические уязвимости, которые были обнаружены после сбоя в работе узлов сети. Несмотря на потенциальные риски, злоумышленникам не удалось повлиять на консенсусный механизм блокчейна, и все пользовательские средства остались в безопасности.

Согласно официальному заявлению, уязвимости были выявлены в ходе планового аудита системы. Они могли привести к сбоям в работе узлов и потенциальным атакам на сеть. Разработчики оперативно выпустили обновления, которые устраняют обнаруженные проблемы и повышают стабильность сети.

«Мы рады сообщить, что уязвимости не были использованы для воздействия на консенсусную цепочку, и все средства пользователей остаются в безопасности», — отметили представители Zcash.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Владельцам Zcash рекомендуется как можно скорее обновить программное обеспечение своих узлов до последней версии, чтобы избежать потенциальных рисков. Это особенно важно для майнеров и операторов узлов, которые обеспечивают стабильность сети.