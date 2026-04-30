Регулирование

Закон CLARITY в США: Республиканцы не смогли договориться о поддержке криптобилля

Республиканцы в сенате США не смогли договориться о полной поддержке законопроекта CLARITY, регулирующего криптовалюты. Голосование ожидается в мае 2024 года.

Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, председатель банковского комитета, столкнулся с неожиданной проблемой: его коллеги-республиканцы не готовы единогласно поддержать законопроект CLARITY, который должен установить правила для криптовалютной индустрии в США. Это ставит под угрозу планы по продвижению документа уже в мае 2024 года.

Кто, сколько, когда

Законопроект CLARITY разработан республиканцами в сенате США для регулирования криптовалютной индустрии. Он предполагает чёткое разделение полномочий между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако перед голосованием, запланированным на май 2024 года, республиканцы не смогли договориться о полной поддержке внутри своего комитета.

Как это работает технически

CLARITY Act предлагает установить чёткие правила для криптовалютных компаний, включая требования к регистрации, отчётности и защите инвесторов. Основное внимание уделяется разделению регулирования между SEC и CFTC: SEC будет отвечать за токены, классифицируемые как ценные бумаги, а CFTC — за товарные активы, такие как биткоин.

Реакция конкурентов

Демократы в сенате США уже выразили скептицизм по поводу CLARITY Act, считая его недостаточно строгим для защиты инвесторов. В то же время представители криптоиндустрии поддерживают законопроект, видя в нем шаг к легализации и упрощению работы в США.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с CLARITY Act может иметь косвенное влияние. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любое ужесточение регулирования в США может привести к оттоку капитала в другие юрисдикции, включая Россию. В частности, регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, могут стать более привлекательными для размещения майнинговых мощностей.

Кроме того, российские инвесторы должны учитывать, что CLARITY Act может повлиять на глобальные цены криптовалют, что в свою очередь скажется на рублёвой выручке. По нашей оценке, принятие закона может привести к краткосрочной волатильности рынка, но в долгосрочной перспективе упростит доступ к криптовалютам для институциональных инвесторов.

Частые вопросы

Как CLARITY Act повлияет на российских майнеров?
Закон может сделать США менее привлекательными для майнинга, что увеличит интерес к регионам РФ с дешёвой электроэнергией, таким как Иркутская область и Красноярский край.
Когда ожидается голосование по CLARITY Act?
Голосование по законопроекту запланировано на май 2024 года, но точная дата пока не определена.
Какие последствия CLARITY Act для российских инвесторов?
Принятие закона может вызвать краткосрочную волатильность рынка, но в долгосрочной перспективе упростит доступ к криптовалютам для институциональных инвесторов.

