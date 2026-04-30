Республиканцы в сенате США не смогли договориться о полной поддержке законопроекта CLARITY, регулирующего криптовалюты. Голосование ожидается в мае 2024 года.

Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, председатель банковского комитета, столкнулся с неожиданной проблемой: его коллеги-республиканцы не готовы единогласно поддержать законопроект CLARITY, который должен установить правила для криптовалютной индустрии в США. Это ставит под угрозу планы по продвижению документа уже в мае 2024 года.

Кто, сколько, когда

Законопроект CLARITY разработан республиканцами в сенате США для регулирования криптовалютной индустрии. Он предполагает чёткое разделение полномочий между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Однако перед голосованием, запланированным на май 2024 года, республиканцы не смогли договориться о полной поддержке внутри своего комитета.

Как это работает технически

CLARITY Act предлагает установить чёткие правила для криптовалютных компаний, включая требования к регистрации, отчётности и защите инвесторов. Основное внимание уделяется разделению регулирования между SEC и CFTC: SEC будет отвечать за токены, классифицируемые как ценные бумаги, а CFTC — за товарные активы, такие как биткоин.

Реакция конкурентов

Демократы в сенате США уже выразили скептицизм по поводу CLARITY Act, считая его недостаточно строгим для защиты инвесторов. В то же время представители криптоиндустрии поддерживают законопроект, видя в нем шаг к легализации и упрощению работы в США.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с CLARITY Act может иметь косвенное влияние. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любое ужесточение регулирования в США может привести к оттоку капитала в другие юрисдикции, включая Россию. В частности, регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, могут стать более привлекательными для размещения майнинговых мощностей.

Кроме того, российские инвесторы должны учитывать, что CLARITY Act может повлиять на глобальные цены криптовалют, что в свою очередь скажется на рублёвой выручке. По нашей оценке, принятие закона может привести к краткосрочной волатильности рынка, но в долгосрочной перспективе упростит доступ к криптовалютам для институциональных инвесторов.