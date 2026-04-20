ZachXBT требует от MemeCore объяснений по оценке и распределению токенов

Известный ончейн-аналитик ZachXBT публично обратился к проекту MemeCore с требованием предоставить детальные объяснения относительно его текущей рыночной оценки и структуры распределения токенов. В центре внимания исследователя оказались значительные доли, предположительно находящиеся в руках инсайдеров. Это обращение стало частью более широкого расследования, которое ZachXBT начал после обвала стоимости токена RAVE.

ZachXBT, известный своими расследованиями мошенничества и манипуляций в криптопространстве, выразил обеспокоенность по поводу непрозрачности проекта MemeCore. Он указал на необходимость прояснить, каким образом была достигнута текущая высокая оценка проекта, а также детализировать, как распределены токены между командой, ранними инвесторами и публичными держателями. Подобные запросы часто возникают в случаях, когда наблюдается резкий рост стоимости актива без очевидных фундаментальных причин или когда значительная часть предложения контролируется ограниченным кругом лиц, что может указывать на потенциальные манипуляции.

Расследование ZachXBT изначально было сосредоточено на крахе токена RAVE, который привлек внимание сообщества из-за быстрого падения цены после листинга. Аналитик регулярно публикует результаты своих изысканий, выявляя подозрительные транзакции, связи между проектами и кошельками, а также схемы «накачки и сброса» (pump-and-dump). Его работа часто помогает инвесторам избежать потерь и привлекает внимание к недобросовестным практикам в индустрии.

MemeCore — это проект, который, как и многие другие в текущем цикле, привлек внимание благодаря своей «мемной» составляющей и активному маркетингу. Однако, без прозрачности в вопросах токеномики и распределения, такие проекты часто становятся объектами пристального внимания со стороны сообщества и независимых аналитиков. Отсутствие четких ответов на вопросы ZachXBT может подорвать доверие к MemeCore и вызвать опасения среди потенциальных инвесторов.

«MemeCore должна объяснить свою оценку и распределение токенов», — заявил ZachXBT, подчеркивая важность прозрачности.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, активно участвующих в крипторынке, ситуация с MemeCore и расследованием ZachXBT служит важным напоминанием о необходимости тщательной проверки проектов. В условиях отсутствия строгого регулирования и высокой волатильности, прозрачность токеномики и распределения активов является ключевым фактором при принятии инвестиционных решений. Подобные инциденты подчеркивают риски, связанные с инвестициями в проекты без четкой структуры и публичной отчетности, особенно в сегменте мем-токенов, где спекулятивная составляющая часто преобладает над фундаментальной ценностью. Рекомендуется проводить собственный анализ (DYOR) и обращать внимание на предупреждения авторитетных ончейн-аналитиков.