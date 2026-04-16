Магазин
LIVE
BTC $77,867 ▲ 4.84% ETH $2,448 ▲ 5.32% BNB $643.44 ▲ 3.47% SOL $90.00 ▲ 4.87% XRP $1.5000 ▲ 5.44% TON $1.4200 ▼ 0.16%
Технологии 1 мин

Yuga Labs назначила нового CEO, Грег Солано переходит на роль председателя

Компания Yuga Labs, создатель популярной коллекции NFT Bored Ape Yacht Club, назначила нового генерального директора. Им стал Майкл Фигге, ранее занимавший должность главного продуктового директора.

Компания Yuga Labs, известная благодаря созданию одной из самых популярных коллекций NFT Bored Ape Yacht Club, объявила о смене руководства. Новым генеральным директором назначен Майкл Фигге, который ранее занимал позицию главного продуктового директора.

Фигге присоединился к Yuga Labs в 2021 году и сыграл ключевую роль в развитии продуктовой стратегии компании. Под его руководством были запущены несколько успешных проектов, включая расширение экосистемы Bored Ape Yacht Club и интеграцию новых технологий.

Предыдущий CEO Грег Солано переходит на роль председателя совета директоров. Это решение позволит ему сосредоточиться на стратегическом развитии компании и укреплении её позиций на рынке цифровых активов.

Yuga Labs продолжает оставаться одним из ключевых игроков в индустрии NFT. Назначение нового CEO свидетельствует о стремлении компании к дальнейшему росту и инновациям в условиях быстро меняющегося рынка.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это изменение может означать продолжение активного развития экосистемы Bored Ape Yacht Club. Новый CEO, обладающий опытом в продуктовой стратегии, может способствовать внедрению новых технологий и расширению возможностей для владельцев NFT.

Частые вопросы

Кто стал новым CEO Yuga Labs?
Новым генеральным директором Yuga Labs назначен Майкл Фигге, ранее занимавший должность главного продуктового директора.
Какие изменения произошли в руководстве?
Грег Солано, предыдущий CEO, переходит на роль председателя совета директоров.
Что это значит для инвесторов?
Смена руководства может привести к дальнейшему развитию экосистемы Bored Ape Yacht Club и внедрению новых технологий.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

