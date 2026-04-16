Компания Yuga Labs, известная благодаря созданию одной из самых популярных коллекций NFT Bored Ape Yacht Club, объявила о смене руководства. Новым генеральным директором назначен Майкл Фигге, который ранее занимал позицию главного продуктового директора.

Фигге присоединился к Yuga Labs в 2021 году и сыграл ключевую роль в развитии продуктовой стратегии компании. Под его руководством были запущены несколько успешных проектов, включая расширение экосистемы Bored Ape Yacht Club и интеграцию новых технологий.

Предыдущий CEO Грег Солано переходит на роль председателя совета директоров. Это решение позволит ему сосредоточиться на стратегическом развитии компании и укреплении её позиций на рынке цифровых активов.

Yuga Labs продолжает оставаться одним из ключевых игроков в индустрии NFT. Назначение нового CEO свидетельствует о стремлении компании к дальнейшему росту и инновациям в условиях быстро меняющегося рынка.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это изменение может означать продолжение активного развития экосистемы Bored Ape Yacht Club. Новый CEO, обладающий опытом в продуктовой стратегии, может способствовать внедрению новых технологий и расширению возможностей для владельцев NFT.