Японский финансовый конгломерат SBI Holdings ведёт переговоры о приобретении доли в криптобирже Bitbank с целью сделать её дочерней компанией.

Японская криптобиржа Bitbank, занимающая 4-е место в стране по объёму торгов, может стать частью финансового гиганта SBI Holdings. Сделка находится на ранней стадии обсуждения, стороны проводят юридическую проверку и согласовывают внутренние процедуры.

Кто, сколько, когда

SBI Holdings, капитализация которой превышает $7 млрд, планирует приобрести значительную долю в Bitbank, чтобы сделать её своим дочерним предприятием. Точный размер доли и стоимость сделки пока не раскрываются. По нашим наблюдениям, подобные поглощения в криптоиндустрии Японии обычно оцениваются в диапазоне $200-500 млн.

Как это работает технически

Bitbank, основанная в 2014 году, является одной из первых криптобирж, получивших лицензию от японского финансового регулятора FSA. Платформа поддерживает торговлю BTC, ETH, XRP и другими активами, её месячный объём торгов превышает $2 млрд. После поглощения Bitbank сохранит бренд, но получит доступ к ресурсам SBI Group, включая её клиентскую базу из 20 млн пользователей.

Реакция конкурентов

Крупнейшие японские биржи, такие как bitFlyer и Coincheck, пока не комментируют ситуацию. Однако аналитики ожидают усиления конкуренции на рынке, особенно в сегменте институциональных клиентов, где SBI Holdings имеет сильные позиции.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских криптоинвесторов сделка может открыть новые возможности для вывода средств через японские платформы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это делает Японию привлекательным направлением для диверсификации активов. Кроме того, усиление Bitbank может положительно сказаться на ликвидности XRP, который популярен среди трейдеров из СНГ.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные сделки в регулируемых юрисдикциях, таких как Япония, способствуют повышению доверия к криптоиндустрии в целом, что особенно важно на фоне ужесточения контроля в России по ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».