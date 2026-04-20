Согласно исследованию Nomura и Laser Digital, 65% японских институциональных инвесторов уже используют биткоин для диверсификации портфелей. Растет позитивное отношение к крипторынку, а также интерес к пассивному доходу и стейблкоинам.

Растущий интерес к цифровым активам в Японии

Японский финансовый гигант Nomura совместно со своей дочерней компанией Laser Digital опубликовал результаты исследования, посвященного отношению институциональных инвесторов к цифровым активам. Отчет, охватывающий перспективы до 2026 года, выявил значительный рост принятия криптовалют среди крупных игроков рынка. В опросе приняли участие 518 специалистов, представляющих семейные офисы, государственные фонды и другие крупные организации.

Ключевые выводы исследования демонстрируют заметные изменения в восприятии крипторынка. Доля респондентов, позитивно оценивающих перспективы цифровых активов, увеличилась с 25% в 2024 году до 31% к моменту проведения опроса. Одновременно с этим число скептиков сократилось с 23% до 18%, что свидетельствует о смещении настроений в сторону более оптимистичного взгляда на индустрию.

Один из наиболее показательных результатов — 65% опрошенных институциональных инвесторов уже активно используют криптовалюты, в частности биткоин, для диверсификации своих инвестиционных портфелей. Это подчеркивает переход от спекулятивного интереса к стратегическому включению цифровых активов в долгосрочные инвестиционные планы. Большинство инвесторов планируют выделить от 2% до 5% своего капитала под цифровые активы в ближайшие три года, что указывает на ожидаемый рост инвестиций в этот сектор.

Пассивный доход и стейблкоины: новые векторы интереса

Помимо прямой диверсификации, институционалы проявляют значительный интерес к возможностям получения пассивного дохода в криптоиндустрии. Более 60% респондентов рассматривают такие инструменты, как стейкинг, майнинг, кредитование и инвестиции в активы реального мира (RWA) на блокчейне. Это говорит о поиске более сложных и доходных стратегий, выходящих за рамки простого владения активами.

В сегменте стейблкоинов наибольшее доверие инвесторов вызывают монеты, эмитированные крупными банками. Эти цифровые валюты рассматриваются как перспективные инструменты для трансграничных расчетов и эффективного управления капиталом, что может способствовать их широкому внедрению в традиционные финансовые операции.

Аналитики Nomura отмечают, что инвесторы перестали воспринимать криптовалюту как экспериментальный актив и перешли к практическим вопросам управления рисками и интеграции в существующие финансовые системы. Этому способствовало обновление нормативной базы в Японии в конце 2025 года, которое создало более благоприятные условия для развития криптоиндустрии. Тем не менее, сохраняются и барьеры, такие как высокая волатильность, кастодиальные риски и недостаток инструментов для фундаментального анализа, которые требуют дальнейшего решения.

Что это значит для рынка РФ и СНГ?

Опыт Японии, одной из наиболее развитых экономик мира, демонстрирует глобальный тренд на институционализацию криптовалют. Хотя регулирование в России и странах СНГ находится на разных стадиях, растущий интерес крупных инвесторов в Азии может служить индикатором будущих изменений. Постепенное принятие биткоина как инструмента диверсификации и появление регулируемых стейблкоинов могут способствовать формированию более стабильного и предсказуемого крипторынка, что в конечном итоге отразится и на региональных рынках.

Практическое замечание для майнеров

Увеличение институционального интереса к криптовалютам, включая стратегии пассивного дохода, такие как майнинг, может косвенно повлиять на индустрию. Рост спроса на цифровые активы со стороны крупных игроков потенциально способствует повышению их стоимости, что делает майнинг более прибыльным. Майнерам следует внимательно отслеживать глобальные тенденции и изменения в регулировании, поскольку они могут повлиять на долгосрочную рентабельность их операций и доступность финансирования для расширения мощностей.