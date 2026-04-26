Ведущий разработчик XRPL объяснил, почему XRP Ledger обладает устойчивостью к атакам нулевого дня, в то время как Litecoin недавно столкнулся с такой угрозой.

Устойчивость XRP Ledger к атакам нулевого дня

Недавние события вокруг уязвимости нулевого дня в сети Litecoin вновь привлекли внимание к вопросам безопасности блокчейн-проектов. В этом контексте, ведущий контрибьютор экосистемы XRP Ledger (XRPL), известный под псевдонимом «XRP_Evangelist», подробно объяснил, почему XRPL обладает встроенной устойчивостью к подобным угрозам, в отличие от Litecoin.

Атака нулевого дня (zero-day exploit) представляет собой кибератаку, использующую неизвестную разработчикам уязвимость в программном обеспечении. Такие атаки особенно опасны, поскольку для них не существует готовых патчей или методов защиты, и они могут быть обнаружены только после того, как уже нанесли ущерб. Именно с такой угрозой столкнулась сеть Litecoin, что вызвало обеспокоенность в криптосообществе.

«XRP_Evangelist» подчеркнул, что ключевым отличием XRPL является его архитектура. В отличие от Litecoin, который использует механизм консенсуса Proof-of-Work (PoW), XRP Ledger функционирует на основе собственного протокола консенсуса, известного как XRP Ledger Consensus Protocol. Этот протокол не полагается на майнеров для подтверждения транзакций, а вместо этого использует децентрализованную сеть валидаторов, которые достигают согласия относительно состояния реестра.

Важным аспектом, обеспечивающим безопасность XRPL, является его открытый исходный код и постоянное развитие. Протокол консенсуса XRPL был разработан с учетом высоких требований к безопасности и устойчивости к различным типам атак. Децентрализованная природа валидаторов и их независимость друг от друга значительно усложняют возможность эксплуатации одной уязвимости для компрометации всей сети. Каждый валидатор поддерживает собственный список доверенных узлов (Unique Node List, UNL), что дополнительно повышает устойчивость к централизованным атакам.

Кроме того, XRP Ledger имеет долгую историю стабильной работы без серьезных инцидентов безопасности, связанных с его базовым протоколом. Это свидетельствует о надежности и продуманности его архитектуры. Разработчики XRPL активно работают над улучшением протокола, регулярно выпуская обновления и патчи, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы и предотвращать их до того, как они станут критическими.

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ

Для инвесторов и пользователей из России и СНГ, использующих XRP Ledger, эта информация означает повышенную уверенность в безопасности их активов и транзакций. Устойчивость XRPL к атакам нулевого дня снижает риски, связанные с потенциальными сбоями или взломами сети, что особенно важно в условиях растущего интереса к криптовалютам в регионе. Отсутствие зависимости от майнинга также делает XRPL менее подверженным атакам 51%, которые являются серьезной угрозой для PoW-сетей, таких как Litecoin или Bitcoin. Это подчеркивает надежность XRP как средства для быстрых и недорогих международных платежей, что может быть актуально в условиях ограниченных традиционных финансовых каналов.