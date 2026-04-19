XRP Ledger преодолел важный рубеж в 84 миллиона аккаунтов, что свидетельствует о растущем интересе к блокчейну. Это может стать катализатором для роста цены XRP.

Блокчейн XRP Ledger (XRPL) достиг знакового рубежа, превысив 84 миллиона зарегистрированных аккаунтов. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост интереса к сети, несмотря на продолжающиеся регуляторные вызовы и волатильность рынка.

Согласно данным аналитической платформы XRPScan, количество аккаунтов в сети XRP Ledger увеличилось на 10% за последние 12 месяцев. При этом активность сети остаётся высокой: ежедневно создаётся около 5 тысяч новых аккаунтов.

Рост числа пользователей XRPL совпал с увеличением институционального интереса к технологии блокчейна Ripple. Крупные финансовые учреждения всё чаще рассматривают XRP как инструмент для ускорения международных платежей и снижения транзакционных издержек.

Однако цена криптовалюты пока не отражает этих фундаментальных улучшений. На момент публикации XRP торгуется на уровне $0.52, что значительно ниже исторического максимума в $3.84, достигнутого в январе 2018 года.

Что это значит

Для российских инвесторов и пользователей блокчейн-технологий рост сети XRP Ledger может стать сигналом к пересмотру стратегий. Увеличение числа аккаунтов свидетельствует о долгосрочном потенциале сети, несмотря на текущие рыночные колебания. Однако важно учитывать регуляторные риски и проводить тщательный анализ перед инвестированием в XRP.