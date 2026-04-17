Спотовые XRP-ETF зафиксировали крупнейший недельный приток средств с января, что совпадает с формированием бычьего паттерна «чашка с ручкой» на графике XRP. Это может предвещать значительный рост.

Институциональный интерес к XRP растет

На текущий момент, 17 апреля, стоимость XRP составляет $1,43. На 12-часовом графике актива наблюдается формирование технического паттерна «чашка с ручкой», который традиционно считается предвестником бычьего тренда. Одновременно с этим, американские спотовые биржевые фонды (ETF) на XRP продемонстрировали самый значительный недельный приток капитала с начала текущего года.

Подобная графическая структура уже наблюдалась в середине марта. Тогда пробой верхней границы «ручки» 15 марта спровоцировал рост цены XRP на 14,35% всего за два дня. Текущая рыночная ситуация полностью повторяет этот сценарий как по форме, так и по динамике торговых объемов, что усиливает ожидания дальнейшего роста.

Приток капитала в XRP-ETF и технический прорыв

Данные аналитической платформы SoSoValue подтверждают растущую уверенность крупных инвесторов. Чистый приток средств в спотовые XRP-ETF за неделю, завершившуюся 16 апреля, достиг $41,64 млн. Это на 254% превышает показатель предыдущей недели, когда приток составлял $11,75 млн. Такое резкое ускорение притока капитала часто предшествует пробою значимых уровней сопротивления на графике актива.

Примечательно, что мартовское ралли XRP происходило на фоне оттока капитала из фондов. В период формирования паттерна в марте показатели ETF находились в «красной зоне», демонстрируя отток до $28,07 млн. В текущей ситуации институциональная поддержка проявляется еще до завершения формирования паттерна, что значительно усиливает бычий сигнал.

Анализ ончейн-метрик и настроений рынка

Объемы торгов XRP демонстрируют классическую динамику: рост на восходящих свечах и заметное снижение в фазе формирования «ручки» паттерна. Такое поведение рыночных индикаторов считается надежным признаком устойчивости тренда.

Ончейн-метрики также указывают на снижение давления со стороны продавцов. Показатель чистой нереализованной прибыли/убытка (STH NUPL) для краткосрочных держателей демонстрирует восстановление после февральских минимумов. Эта метрика отслеживает состояние позиций инвесторов, купивших актив относительно недавно.

В начале февраля значение NUPL опускалось до -0,79, что сигнализировало о капитуляции покупателей. К середине апреля показатель восстановился до -0,21. Несмотря на это восстановление, метрика все еще находится ниже нулевой отметки, что означает, что большинство недавних покупателей остаются в убытке. Такая ситуация создает риск локальных продаж при достижении курса «безубыточности». Тем не менее, текущий приток капитала в ETF нивелирует потенциальное давление со стороны мелких игроков, поддерживая общую уверенность рынка.

Ключевые уровни сопротивления и прогнозы

Текущая цена XRP в $1,43 находится в непосредственной близости от важного уровня сопротивления в $1,46. Закрепление выше этого уровня может подтвердить пробой паттерна «чашка с ручкой» и открыть путь к дальнейшему росту. Успешный прорыв может привести к значительному движению вверх, аналогичному мартовскому, или даже превзойти его, учитывая усиленную институциональную поддержку.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, текущая ситуация с XRP представляет интерес. Увеличение притока средств в американские спотовые ETF на XRP свидетельствует о растущем институциональном интересе к активу, что может оказать положительное влияние на его цену в долгосрочной перспективе. Формирование бычьего технического паттерна на графике XRP дополнительно усиливает эти ожидания. Однако важно помнить о волатильности крипторынка и проводить собственный анализ перед принятием инвестиционных решений. Доступность XRP на большинстве крупных криптобирж делает его легкодоступным активом для розничных инвесторов из региона.