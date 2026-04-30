Несмотря на растущую популярность платформ вроде Polymarket и Kalshi, новый игрок XO Market делает ставку на пользовательский контент, чтобы перевернуть рынок прогнозов. При поддержке таких инвесторов, как 20VC, Picus Capital и Coinbase Ventures, платформа позволяет пользователям не только создавать свои собственные рынки прогнозов, но и зарабатывать на них.

Что не так с привычным взглядом

Традиционно рынки прогнозов контролируются крупными игроками, которые устанавливают правила и ограничения. XO Market предлагает альтернативу, где каждый может стать создателем и участником рынка, что потенциально снижает барьеры для входа и увеличивает разнообразие доступных прогнозов.

Реальные данные

XO Market уже привлёк $10 млн в раунде финансирования, что свидетельствует о доверии инвесторов к новой модели. Платформа планирует запустить новый продукт под названием «Vault», который позволит пользователям участвовать в маркет-мейкинге без необходимости обладать значительными техническими знаниями или капиталом.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Для пользователей это возможность монетизировать свои прогнозы и участвовать в создании рынков. Однако для традиционных платформ, таких как Polymarket и Kalshi, это может означать усиление конкуренции и необходимость адаптации к новым условиям.

Российский контекст

В России рынки прогнозов пока не получили широкого распространения, но с учётом текущего курса рубля (около 90-95 ₽ за $1) и роста интереса к криптовалютам, такие платформы могут найти свою аудиторию. По нашим наблюдениям, российские инвесторы всё чаще ищут альтернативные способы заработка в условиях нестабильной экономики.

Кроме того, развитие подобных платформ может быть ограничено действующим законодательством, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует деятельность с криптовалютами в России.