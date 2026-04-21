Новая платформа для автономных ИИ-агентов

Команда разработчиков платежного стандарта x402, который поддерживается крупной криптовалютной биржей Coinbase, объявила о запуске нового маркетплейса приложений и сервисов под названием Agentic.market. Цель этой инициативы — значительно расширить функциональность и полезность автономных ИИ-агентов, предоставляя им централизованный доступ к разнообразным инструментам.

Как отметил руководитель продукта Ник Принс, ключевая идея Agentic.market заключается в устранении барьеров для взаимодействия между пользователями, их цифровыми ассистентами и тысячами доступных сервисов. Одной из главных проблем, которую решает новая платформа, является необходимость использования API-ключей для интеграции различных инструментов. Agentic.market позволяет обойти этот шаг, упрощая процесс подключения.

«Agentic.market — это витрина для поиска, сравнения и использования сервисов x402», — заявил Ник Принс.

По словам Принса, платформа открывает доступ к широкому спектру приложений и веб-сайтов, которые могут быть использованы ИИ-агентами. Он также подчеркнул, что, несмотря на сотни тысяч транзакций на миллионы долларов, совершенных виртуальными помощниками, до сих пор пользователям приходилось полагаться на разрозненные источники и «сарафанное радио» для поиска совместимых инструментов. Agentic.market призван систематизировать этот процесс.

Как работает Agentic.market

Платформа Agentic.market имеет два основных уровня взаимодействия. Первый — это интуитивно понятный веб-интерфейс, который позволяет пользователям просматривать, оценивать и выбирать необходимые услуги. Второй, более сложный, представляет собой программный уровень, разработанный специально для ИИ-агентов. Он дает им возможность автономно искать, фильтровать и интегрировать новые функциональные возможности в свою работу без прямого участия человека.

Для каждого сервиса платформа предоставляет так называемые «навыки» — это фрагменты кода, которые детально описывают, как ИИ-агент может использовать ту или иную услугу. Кроме того, каждый цифровой ассистент получает встроенный кошелек, который позволяет осуществлять покупку или продажу интересующих продуктов непосредственно на маркетплейсе.

Протокол x402, запущенный Coinbase в мае 2025 года, является основой для этих транзакций. Он позволяет ИИ-агентам совершать платежи в интернете, используя стейблкоины, что обеспечивает стабильность и предсказуемость расчетов. В декабре прошлого года была выпущена вторая версия протокола x402, что свидетельствует о его активном развитии и совершенствовании.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Запуск Agentic.market и развитие протокола x402 открывают новые перспективы для автоматизации и монетизации в сфере искусственного интеллекта. Для пользователей из РФ и СНГ это означает потенциальное расширение возможностей для использования ИИ-агентов в бизнесе и повседневной жизни. Интеграция платежей через стейблкоины может упростить международные расчеты, обходя традиционные банковские системы, что особенно актуально в условиях текущих геополитических ограничений. Появление централизованного маркетплейса снижает порог входа для разработчиков и пользователей ИИ-сервисов, способствуя их более широкому распространению.

Практический вывод

Для майнеров и инвесторов в криптовалюты, хотя эта новость напрямую не связана с майнингом ASIC или оборудованием, она демонстрирует растущую интеграцию блокчейн-технологий в новые сектора экономики, такие как искусственный интеллект. Развитие таких инфраструктурных решений, как x402 и Agentic.market, увеличивает общую ценность и применимость криптовалют, в частности стейблкоинов, что может косвенно влиять на стабильность и рост крипторынка в целом. Инвесторам стоит обращать внимание на проекты, которые создают реальную ценность и утилитарность для блокчейна вне традиционных финансовых приложений.