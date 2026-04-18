Криптовалюта Worldcoin (WLD) столкнулась с резким падением стоимости на 13% после объявления о расширении использования своей технологии сканирования радужки глаза. Компания интегрирует эту технологию в популярные платформы, такие как Zoom и Docusign, что вызвало неоднозначную реакцию на рынке.

Основной целью интеграции является борьба с глубокими подделками (deepfakes). С развитием технологий искусственного интеллекта становится всё сложнее отличить реального человека от сгенерированного контента. Технология сканирования радужки глаза Worldcoin предлагает решение этой проблемы, обеспечивая уникальную идентификацию пользователей.

Однако расширение использования биометрических данных вызвало опасения у части пользователей и инвесторов. Многие считают, что массовое внедрение таких технологий может привести к нарушению приватности и усилению контроля над личными данными. Это, в свою очередь, стало одной из причин снижения стоимости токена WLD.

Worldcoin продолжает активно развивать свою экосистему, несмотря на негативную реакцию рынка. Компания утверждает, что её технология является ключевым инструментом в борьбе с фейками и обеспечивает безопасность цифровых взаимодействий.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Расширение технологии сканирования радужки глаза может повлиять на использование популярных сервисов, таких как Zoom и Docusign, в регионе. Пользователям стоит внимательно изучить новые условия использования этих платформ и оценить потенциальные риски для своей приватности.