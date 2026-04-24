Европейская криптобиржа WhiteBIT и футбольный клуб «Барселона» объявили о продлении стратегического партнёрства до 2030 года. Соглашение предусматривает расширенное сотрудничество, направленное на интеграцию цифровых активов в повседневную жизнь фанатов и развитие инноваций в спорте.

WhiteBIT и ФК «Барселона» укрепляют сотрудничество

Европейская криптовалютная биржа WhiteBIT и знаменитый испанский футбольный клуб «Барселона» объявили о значительном продлении своего стратегического партнёрства. Новое соглашение, рассчитанное на пять лет, закрепит сотрудничество сторон до 2030 года. Цель альянса — вывести цифровые активы за пределы традиционной криптоиндустрии и способствовать глобальным инновациям в спортивной сфере.

WhiteBIT, являющаяся одной из крупнейших криптобирж Европы по объёму трафика, впервые начала сотрудничество с «Барселоной» в 2022 году. В рамках обновлённого соглашения биржа сохранит статус глобального партнёра клуба и его официального партнёра по криптовалютным операциям. Это партнёрство уже принесло заметные результаты: например, в прошлом году имя победителя первого Международного Кубка по криптотрейдингу (ICTC 2025) было показано на LED-экранах стадиона во время «Эль Класико» — главного футбольного матча Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Согласно официальному заявлению, стратегический союз WhiteBIT и ФК «Барселона» призван «установить новые стандарты интеграции технологий в глобальные экосистемы и сформировать будущее взаимоотношений между цифровыми финансами, болельщиками и спортом».

Расширение сфер взаимодействия и новые инициативы

Продление партнёрства предусматривает расширение роли WhiteBIT в деятельности клуба. Криптобиржа будет активно взаимодействовать не только с мужской основной командой, но и с женской футбольной командой, а также с баскетбольной командой «Барселоны». Кроме того, WhiteBIT станет партнёром Barça Innovation Hub (BIHUB) — инновационного центра клуба, занимающегося исследованиями и разработками в спортивной индустрии.

Манель дель Рио, генеральный директор ФК «Барселона», подчеркнул важность этого продления, отметив, что оно подтверждает приверженность клуба стратегическим альянсам с ведущими мировыми компаниями. «Это продление подчёркивает силу и привлекательность нашего бренда, а также нашу способность устанавливать связи с инновационными секторами. В данном случае, это криптовалютный сектор — растущая область со значительным стратегическим потенциалом на ближайшие годы», — заявил дель Рио.

Со своей стороны, Владимир Носов, президент и основатель W Group, в которую входит WhiteBIT, акцентировал внимание на миссии биржи по поддержке массового внедрения криптовалют. Он отметил, что компания стремится «сделать технологии доступными для каждого, повсюду».

«Вместе с «Барсой» мы выводим крипто за пределы индустрии в повседневную жизнь, создавая опыт, который миллионы фанатов смогут реально использовать. Именно так происходит принятие», — прокомментировал Носов.

Альянс нацелен на то, чтобы сделать криптовалюты «практическим, повседневным инструментом для миллионов фанатов по всему миру». Партнёры планируют разработать реальные криптоприложения, которые могут быть масштабированы в спортивной индустрии. В рамках сотрудничества будут запущены новые инициативы, включающие вовлечение фанатов, цифровое образование и интерактивные мероприятия, призванные сократить разрыв между технологиями и глобальной аудиторией.

Среди конкретных планов — выпуск дебетовой карты WhiteBIT Nova с дизайном в стиле ФК «Барселона». Это позволит фанатам персонализировать свои карты клубной символикой. Карта также предложит дополнительные преимущества, включая специальные функции и будущие партнёрские бонусы, связанные с сотрудничеством.

Кроме того, WhiteBIT уже запустила акцию, в рамках которой разыгрываются 52 билета на «Эль Класико» 10 мая 2026 года на стадионе Spotify Camp Nou. Для участия пользователи должны выполнить ряд действий на бирже в период с 24 апреля по 4 мая.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Продление партнёрства между WhiteBIT и ФК «Барселона» до 2030 года является важным шагом в легитимизации и массовом принятии криптовалют. Такие соглашения демонстрируют растущее доверие крупных мировых брендов к цифровым активам и блокчейн-технологиям. Для пользователей из России и СНГ это означает, что крупные европейские криптобиржи продолжают активно развиваться и расширять своё присутствие, несмотря на геополитическую ситуацию. Интеграция криптовалют в повседневную жизнь через спортивные клубы способствует повышению осведомлённости и удобства использования цифровых активов, что может стимулировать дальнейший рост крипторынка.

Практический вывод

Для инвесторов и активных пользователей криптовалют, особенно в регионе СНГ, подобные партнёрства сигнализируют о долгосрочных перспективах развития криптоиндустрии. Участие в акциях, подобных розыгрышу билетов на «Эль Класико», может быть интересным способом получить дополнительные бонусы и ощутить преимущества использования криптовалютных платформ. Также стоит обратить внимание на новые продукты, такие как брендированные дебетовые карты, которые могут предложить уникальные привилегии и удобство в использовании цифровых активов в повседневной жизни.