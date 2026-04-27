Генеральный директор Western Union Девин МакГранахан сообщил о планах компании по запуску собственного стейблкоина USDPT уже в мае. Это часть стратегии по интеграции цифровых активов в основную платформу денежных переводов.

Western Union готовится к запуску собственного стейблкоина USDPT

Международный гигант в сфере денежных переводов Western Union активно работает над интеграцией цифровых активов в свою основную операционную деятельность. Как заявил генеральный директор компании Девин МакГранахан, запуск собственного стейблкоина под названием USDPT запланирован на май текущего года. Этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на расширение использования и внедрение цифровых валют в ключевую платформу для осуществления денежных переводов.

Внедрение стейблкоина USDPT позволит Western Union предложить клиентам новые возможности для быстрых и экономичных трансграничных переводов. Ожидается, что цифровой актив будет привязан к доллару США, обеспечивая стабильность стоимости и предсказуемость для пользователей. Это может значительно упростить процесс отправки и получения средств, особенно в регионах с высокой инфляцией или нестабильными местными валютами.

Компания уже давно изучает потенциал блокчейн-технологий и цифровых валют. Ранее Western Union проводила пилотные проекты с использованием различных блокчейн-решений, однако теперь, похоже, переходит к более конкретным шагам по созданию собственного продукта. Этот подход демонстрирует растущее признание традиционными финансовыми институтами значимости цифровых активов в современной экономике.

Стратегия Western Union направлена не только на повышение эффективности существующих услуг, но и на привлечение новой аудитории, которая уже активно использует криптовалюты. Интеграция USDPT в экосистему компании может стать важным шагом к созданию более инклюзивной и доступной глобальной финансовой системы, где традиционные и децентрализованные финансы смогут сосуществовать и дополнять друг друга.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Запуск стейблкоина USDPT от Western Union может иметь значительные последствия для рынка денежных переводов, в том числе для пользователей из России и стран СНГ. В условиях текущих ограничений и сложностей с трансграничными платежами, появление нового, регулируемого и стабильного цифрового актива может предложить альтернативные пути для осуществления финансовых операций. Хотя прямые переводы в РФ через Western Union сейчас ограничены, в перспективе, при изменении геополитической ситуации или появлении новых регуляторных рамок, USDPT может стать инструментом для более эффективных и дешевых переводов в регионе. Для майнеров и криптоэнтузиастов это означает расширение возможностей для обмена фиатных средств на стейблкоины и обратно через крупного, регулируемого игрока, что повышает ликвидность и доверие к цифровым активам в целом.