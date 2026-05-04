Новая волна взломов DeFi-протоколов усиливает давление на криптофонды, ориентированные на ликвидность и доходность. Российские инвесторы сталкиваются с дополнительными рисками.

Криптофонд YieldGenius потерял $2 млн из-за взлома протокола DeFi в июне 2024 года. Это уже третья крупная атака за месяц, которая ставит под угрозу стабильность фондов, ориентированных на доходность.

Кто, сколько, когда

С начала июня 2024 года хакеры похитили более $50 млн из различных DeFi-протоколов. Основные жертвы — криптофонды, управляющие активами на сумму свыше $1 млрд. YieldGenius, LiquidFund и StableYield сообщили о потерях от 2% до 5% своих активов.

Как это работает технически

Взломы происходят через уязвимости в смарт-контрактах. Хакеры используют реентерабельность (повторный вызов функции до завершения предыдущей) и ошибки в логике управления активами. После взлома средства выводятся через миксеры, что затрудняет их отслеживание.

Реакция конкурентов

Крупные фонды, такие как Grayscale и CoinShares, усиливают меры безопасности. Они переходят на использование аудированных протоколов и увеличивают страховые резервы. Некоторые фонды временно снижают экспозицию в DeFi до 10% от общего портфеля.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Российские инвесторы, управляющие криптофондами через ФНС-реестр, сталкиваются с дополнительными рисками. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, потери могут достигать сотен миллионов рублей. В Иркутской области, где сосредоточено множество майнинговых ферм, местные инвесторы уже начали пересматривать свои стратегии.

В редакции MinerWorld отмечают, что усиление регуляторного контроля в РФ может снизить риски для инвесторов, но одновременно увеличить операционные издержки.

Итог

Волна DeFi-взломов ставит под угрозу стабильность криптофондов. Российским инвесторам стоит учитывать дополнительные риски и усиливать меры безопасности.