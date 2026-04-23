Серия крупных взломов DeFi-протоколов, включая Drift и Kelp, привела к оттоку миллиардов долларов и заставила Уолл-стрит пересмотреть свои планы по интеграции блокчейн-технологий.

Отток капитала и пересмотр стратегий

Недавняя серия масштабных кибератак на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), в частности на Drift и Kelp, спровоцировала вывод более 15 миллиардов долларов из сектора. По мнению Эндрю Мосса, аналитика из Jefferies, эти инциденты могут существенно охладить интерес крупных финансовых институтов с Уолл-стрит к внедрению блокчейн-технологий. Об этом сообщает Bloomberg.

В течение последнего года такие гиганты, как BlackRock, Franklin Templeton и Apollo Global Management, активно разрабатывали продукты, основанные на технологиях, аналогичных тем, что подверглись атакам, предположительно со стороны хакерской группировки Lazarus Group. В качестве примера можно привести инициативу Нью-Йоркской фондовой биржи, которая в конце марта привлекла компанию Securitize для запуска торгов токенизированными акциями. Nasdaq также работает над аналогичным проектом. Сектор реальных активов (RWA), токенизированных на блокчейне, демонстрирует впечатляющий рост: с 2025 года его объем увеличился примерно на 400%, превысив 30 миллиардов долларов, согласно данным RWA.xyz. Аналитики Ark Invest прогнозируют, что в ближайшие пять лет этот показатель может достичь 11 триллионов долларов.

Хотя ущерб от этих взломов вряд ли напрямую повлияет на традиционные финансовые рынки, Мосс отмечает, что многие структуры с Уолл-стрит могут замедлить темпы внедрения криптовалют и пересмотреть свои подходы к управлению рисками. «Это создает угрозы на любую перспективу, неважно, кто виноват. Мы не ждем, что финансовые компании отвернутся от цифровых активов, но их токенизационные инициативы в банках, управляющих активами, финтехе и платежных системах могут временно замедлиться», — пояснил представитель Jefferies.

Крупнейшие инциденты и кризис доверия

Взлом протокола Kelp, повлекший за собой потерю 290 миллионов долларов, стал крупнейшим с начала текущего года и вторым по масштабу за последние несколько недель. Ранее, 1 апреля, платформа Drift Protocol потеряла 285 миллионов долларов в результате кибератаки. Эксперты по кибербезопасности связывают оба инцидента с северокорейскими хакерами.

Эти события спровоцировали серьезный кризис доверия среди пользователей DeFi. После эксплойта Kelp инвесторы начали массово выводить средства из ведущего кредитного протокола Aave. Менее чем за неделю отток активов превысил 16 миллиардов долларов. Инцидент затронул не только Aave. Аналитики CryptoQuant зафиксировали значительное падение предложения стейблкоина USDe от Ethena, которое за три дня сократилось на 800 миллионов долларов.

В ответ на сложившуюся ситуацию лидеры отрасли активно ищут пути решения проблемы. Основатель Curve Finance Михаил Егоров призвал разработчиков к объединению усилий для создания единых стандартов безопасности в DeFi. Он подчеркнул: «Возможно, нам нужно, чтобы Ethereum Foundation и Solana Foundation привлекли все проекты экосистемы к участию и внедрили принципы, правила и рекомендации по безопасной разработке».

Аналогичную позицию выразил создатель биржи Uniswap Хейден Адамс, который считает, что главной задачей для сектора на ближайшее время должно стать устранение центральных точек отказа. Напомним, 22 апреля хакеры также атаковали протокол ликвидного стейкинга Volo, похитив 3,5 миллиона долларов из пулов WBTC и USDC.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-секторе, текущая волна взломов является серьезным предупреждением о высоких рисках. Несмотря на потенциальную доходность, децентрализованные протоколы остаются уязвимыми для кибератак, что требует повышенной осторожности и диверсификации портфеля. Замедление интереса крупных институциональных игроков может также повлиять на общую динамику рынка, снижая приток капитала и замедляя развитие некоторых направлений.

Практический вывод для майнеров

Хотя напрямую эти взломы не затрагивают ASIC-майнинг, они подчеркивают общую волатильность и риски в криптоиндустрии. Майнерам важно помнить, что прибыль от майнинга часто конвертируется в криптовалюты, которые могут храниться или использоваться в DeFi-протоколах. Поэтому диверсификация активов, использование надежных кошельков и постоянный мониторинг новостей безопасности критически важны для защиты заработанных средств. Избегайте хранения больших объемов средств на непроверенных платформах и регулярно обновляйте информацию о потенциальных угрозах.