Волатильность XRP упала до минимальных значений с 2024 года, что может предшествовать значительному движению цены. Токен торгуется в узком диапазоне $1.30–$1.45, демонстрируя признаки возможного прорыва.

Цена XRP в настоящее время колеблется в узком диапазоне между $1.30 и $1.45, что свидетельствует о крайне низкой волатильности. Индекс реализованной волатильности за 30 дней снизился до 0.42, достигнув минимального значения с 2024 года. Такое сжатие волатильности исторически часто предшествует резким движениям цены.

Исторический контекст

После достижения пика выше $3.00 в середине 2025 года, XRP пережил продолжительный период снижения. В начале февраля 2026 года произошло событие капитуляции, сопровождавшееся значительным всплеском объема торгов, что привело к сбросу позиций слабых игроков. С тех пор цена практически не двигалась, оставаясь в узком диапазоне.

Текущая ситуация

Несмотря на кажущуюся стабильность, текущая тенденция XRP остается нисходящей. Цена находится ниже ключевых скользящих средних — 50-, 100- и 200-дневных, что указывает на отсутствие признаков формирования дна. Объем торгов также подтверждает эту тенденцию: после всплеска во время распродаж активность снизилась, что говорит о продолжении тихого нисходящего тренда.

Удержание уровня $1.30 свидетельствует о наличии покупателей, но их силы недостаточно для разворота тенденции. Если XRP сможет преодолеть уровень $1.50 и закрепиться выше него, это станет первым сигналом возможного изменения тренда. Однако до тех пор любой отскок будет рассматриваться как временное явление в рамках общего снижения.

Прорыв уровня $1.30 может привести к ускоренному падению, так как ниже этого уровня поддержка практически отсутствует. На фоне низкого уровня прибыли у держателей и высокого стресса на рынке, текущий импульс остается медвежьим.

Что это значит

Сжатие волатильности XRP в условиях нисходящего тренда создает предпосылки для возможного резкого движения цены. Однако без явных сигналов разворота вероятность продолжения снижения остается высокой. Инвесторам следует внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

Практический вывод

Для трейдеров и инвесторов текущая ситуация с XRP представляет собой возможность для наблюдения за рынком в ожидании прорыва. Важно учитывать риски и не совершать поспешных решений, пока тренд не изменится.