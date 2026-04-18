Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин призвал пользователей избегать ссылок на eth.limo после того, как популярный шлюз ENS подвергся DNS-атаке. Злоумышленники получили контроль над доменом, что создает риск фишинга и вредоносного ПО. Команда eth.limo работает над устранением проблемы.

Что произошло: DNS-атака на eth.limo

18 апреля сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обратился к криптосообществу с настоятельной рекомендацией временно воздержаться от использования любых ссылок, ведущих на домен eth.limo. Причиной стало сообщение о том, что популярный шлюз для Ethereum Name Service (ENS) подвергся атаке на уровне DNS-регистратора. Злоумышленники смогли получить контроль над доменным именем, что открывает возможности для перенаправления пользователей на вредоносные ресурсы.

Вскоре после предупреждения Бутерина, команда eth.limo подтвердила факт взлома. В официальном заявлении они сообщили, что их домен был скомпрометирован, и специалисты активно работают со всеми вовлеченными сторонами для оценки ситуации и устранения последствий. До полного восстановления сервиса и официального подтверждения его безопасности, любое взаимодействие с eth.limo несет потенциальные риски.

Контекст: роль eth.limo и угрозы децентрализации

Eth.limo представляет собой важный элемент инфраструктуры Web3, функционируя как бесплатный и открытый шлюз. Его основная задача — трансформировать ENS-адреса в стандартные HTTPS-ссылки, позволяя обычным браузерам получать доступ к децентрализованным сайтам, размещенным в InterPlanetary File System (IPFS), без необходимости запускать собственный IPFS-узел. Это значительно упрощает взаимодействие с децентрализованным интернетом для широкой аудитории.

Суть проблемы заключается в том, что, несмотря на децентрализованную природу ENS-записей и контента в IPFS, связующее звено между ними и традиционными браузерами — система доменных имен (DNS) — остается централизованной. Это делает ее уязвимой для атак, подобных той, что произошла с eth.limo. Получив контроль над DNS-записями, злоумышленники могут перенаправлять весь трафик, предназначенный для *.eth.limo, на свои фишинговые страницы или ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение. Это ставит под угрозу средства и личные данные пользователей, которые, ничего не подозревая, могут взаимодействовать с поддельными интерфейсами.

«Команда @eth_limo предупредила меня, что на их DNS-регистратора совершили атаку. Не переходите по ссылкам vitalik.eth.limo и другим адресам на eth.limo, пока не появится подтверждение о восстановлении работы», — написал Бутерин.

Последствия и уроки для Web3

Этот инцидент в очередной раз подчеркивает системную уязвимость централизованных компонентов в децентрализованной инфраструктуре Web3. Хотя записи ENS и контент, хранящийся в IPFS, остаются децентрализованными и не были напрямую скомпрометированы, их доступность через привычные браузеры зависит от централизованных DNS-регистраторов, которые могут быть взломаны. Подобные атаки уже происходили ранее, затрагивая такие DeFi-протоколы, как Cream Finance и Aerodrome, где злоумышленники использовали компрометацию регистраторов для перенаправления пользователей.

В 2025 году потери пользователей криптовалют от фишинговых атак превысили 4 миллиарда долларов, и взломы фронтенда становятся все более распространенным сценарием атак. На данный момент официальных данных о потерях средств пользователей в результате инцидента с eth.limo нет. Однако до тех пор, пока команда eth.limo не объявит о полном восстановлении сервиса и не подтвердит его безопасность, пользователям крайне важно проявлять максимальную осторожность и избегать любых ссылок, связанных с этим доменом.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для русскоязычных пользователей, активно взаимодействующих с экосистемой Ethereum и децентрализованными приложениями, это событие служит важным напоминанием о необходимости соблюдения цифровой гигиены. Всегда проверяйте URL-адреса, прежде чем вводить конфиденциальные данные или подтверждать транзакции. Используйте закладки для часто посещаемых ресурсов вместо перехода по ссылкам из внешних источников. В случае с ENS-доменами, предпочтительнее использовать нативные методы доступа, если это возможно, или дождаться официального подтверждения безопасности от разработчиков. Будьте бдительны, так как фишинговые атаки могут быть очень изощренными и имитировать легитимные ресурсы.