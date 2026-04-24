Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин высказался за использование трёх независимых источников данных на рынках прогнозов. Это позволит повысить надёжность и избежать манипуляций, подобных недавнему инциденту с парижской погодой на платформе Polymarket.

Сооснователь блокчейна Ethereum Виталик Бутерин выступил с инициативой по повышению надёжности децентрализованных рынков прогнозов. По его мнению, для обеспечения достоверности и предотвращения манипуляций такие платформы должны в обязательном порядке использовать не менее трёх независимых источников данных. Эта рекомендация последовала за инцидентом, связанным с парижской погодой на платформе Polymarket, который выявил уязвимости в текущих механизмах проверки информации.

Суть предложения Бутерина заключается в том, что усреднение данных из нескольких, не связанных между собой источников значительно снизит риск искажения информации. В случае, если один из источников окажется скомпрометированным или подвергнется манипуляции, два других помогут выявить аномалию и обеспечить корректный исход прогноза. Это особенно актуально для децентрализованных приложений (dApps), где доверие к данным является краеугольным камнем их функциональности.

Недавний спор на Polymarket, касающийся прогноза погоды в Париже, стал катализатором для этих размышлений. Один из участников пари, предположительно, использовал портативный источник тепла, чтобы искусственно завысить температуру возле датчика Météo-France в парижском аэропорту. Это позволило ему повлиять на результат прогноза и потенциально получить выгоду. Подобные действия подрывают доверие к децентрализованным платформам и ставят под сомнение их способность обеспечивать честные и прозрачные условия для всех участников.

Рынки прогнозов, такие как Polymarket, Augur или Gnosis, позволяют пользователям делать ставки на исход будущих событий, будь то политические выборы, спортивные матчи или погодные условия. Их ценность заключается в способности агрегировать коллективное мнение и предоставлять уникальные данные о вероятности тех или иных событий. Однако их эффективность напрямую зависит от непредвзятости и точности используемых оракулов – механизмов, которые поставляют внешние данные в блокчейн.

Внедрение множественных оракулов и их независимая верификация является сложной задачей, требующей тщательной проработки. Необходимо не только выбрать надёжные источники, но и разработать механизмы для их постоянного мониторинга и оценки. Это может включать в себя использование различных API, спутниковых данных, показаний метеостанций от разных провайдеров и других инструментов для получения максимально объективной картины.

Предложение Виталика Бутерина подчёркивает важность децентрализации не только на уровне блокчейна, но и на уровне источников данных. Это фундаментальный принцип, который обеспечивает устойчивость и надёжность всей системы. В условиях, когда децентрализованные финансы (DeFi) и другие dApps становятся всё более популярными, вопросы безопасности и достоверности информации выходят на первый план.

Что это значит для крипторынка и пользователей из РФ/СНГ?

Для пользователей из России и стран СНГ, активно участвующих в децентрализованных рынках прогнозов, инициатива Бутерина означает повышение надёжности и снижение рисков манипуляций. Это способствует формированию более справедливой и предсказуемой среды для ставок и инвестиций в децентрализованные протоколы. Усиление механизмов верификации данных сделает такие платформы более устойчивыми к внешним воздействиям и повысит доверие к ним, что в долгосрочной перспективе может способствовать их более широкому распространению и принятию в регионе.