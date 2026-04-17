Майнинг-пул ViaBTC принял участие в Blockchain Forum 2026 в Москве, обсудив регулирование и экономику майнинга в России. Компания видит потенциал роста рынка при развитии технологий и доступности энергоресурсов.

ViaBTC подтверждает стратегическую важность российского рынка майнинга

Майнинг-пул ViaBTC, один из ведущих игроков в индустрии добычи криптовалют, совместно с биржей CoinEx, принял участие в Blockchain Forum 2026, который проходил в Москве с 14 по 15 апреля. В рамках мероприятия директор по развитию ViaBTC Антон Царенок выступил на ключевой панельной дискуссии, посвященной регулированию и экономическим аспектам майнинга в России.

На сессии под названием «Майнинг в России: новые правила игры и экономики» обсуждались актуальные вопросы, такие как тарифная политика, эффективное распределение энергетических мощностей и стратегии повышения экономической эффективности добычи криптовалют. Представители ViaBTC подчеркнули, что российский рынок сохраняет свою стратегическую значимость для компании.

Антон Царенок отметил, что ViaBTC планирует укреплять свои позиции в регионе за счет внедрения передовых технологических решений и оптимизации существующей инфраструктуры. «Мы наблюдаем устойчивый спрос на наш продукт. Несмотря на изменения в регулировании, рынок сохраняет потенциал роста при развитии технологической базы и доступности энергоресурсов», — заявил Царенок.

Интеграция сервисов и поддержка майнеров

Одной из ключевых особенностей экосистемы ViaBTC является тесная интеграция с криптовалютной биржей CoinEx. Эта синергия позволяет майнерам напрямую выводить добытые активы со своего пула на биржевой счет, что значительно сокращает транзакционные издержки и упрощает процесс управления криптовалютными портфелями.

CoinEx функционирует в единой экосистеме, которая также включает инвестиционную платформу ViaBTC Capital, криптокошелек CoinEx Wallet и сервис криптозаймов. Последний предоставляет пользователям возможность получать займы в USDT под залог таких популярных криптовалют, как Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) и Bitcoin Cash (BCH). Сумма займа может достигать 50–60% от стоимости залоговых активов.

ViaBTC, основанный в 2016 году, в текущем году отмечает свое десятилетие. По данным аналитического ресурса mempool.space, на апрель ViaBTC стабильно входит в топ-5 крупнейших майнинг-пулов по объему хешрейта биткоина. Сервис поддерживает добычу более 20 различных криптовалют, включая Litecoin, Dogecoin и Kaspa, и обслуживает пользователей в 150 странах мира.

Что это значит для российского крипторынка?

Участие такого крупного игрока, как ViaBTC, в российском Blockchain Forum 2026 подчеркивает сохраняющийся интерес международных компаний к отечественному рынку майнинга. Заявления о планах расширения присутствия и инвестициях в технологическое развитие свидетельствуют о том, что, несмотря на сложности с регулированием, Россия остается привлекательной юрисдикцией для добычи криптовалют, в первую очередь благодаря относительно низким ценам на электроэнергию в некоторых регионах.

Активное обсуждение тарифного регулирования и распределения энергомощностей на форуме указывает на стремление участников рынка и регуляторов найти компромиссные решения, которые позволят развивать отрасль, обеспечивая при этом стабильность энергосистемы страны. Для российских майнеров это означает потенциальное улучшение условий ведения бизнеса и повышение предсказуемости регуляторной среды.

Практическое замечание для майнеров

Интеграция майнинг-пулов с биржами, как в случае ViaBTC и CoinEx, предоставляет майнерам значительные преимущества. Возможность прямого вывода добытых активов на биржу минимизирует риски, связанные с ручными переводами, и сокращает комиссии. Это особенно актуально в условиях волатильности рынка, когда оперативное управление активами может существенно повлиять на прибыльность. Майнерам стоит обращать внимание на такие комплексные решения, которые предлагают не только услуги пула, но и инструменты для эффективного управления и реализации добытой криптовалюты, а также возможности для получения займов под залог активов для расширения или оптимизации оборудования.