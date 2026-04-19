Согласно последнему исследованию компании River, количество американцев, владеющих биткоином, превысило число держателей золота. На сегодняшний день криптовалюту используют около 50 миллионов жителей США, в то время как золото находится в собственности лишь у 37 миллионов человек.

Эти данные подтверждают тенденцию роста популярности биткоина как альтернативного актива. Криптовалюта постепенно завоёвывает доверие инвесторов, предлагая более высокую ликвидность и удобство использования по сравнению с традиционными драгоценными металлами.

Исследование River охватило широкий спектр данных, включая опросы пользователей и анализ рынка. Результаты показывают, что биткоин становится всё более доступным для широких слоёв населения, что способствует его массовому распространению.

Эксперты отмечают, что рост числа владельцев биткоина в США может быть связан с несколькими факторами. Во-первых, это развитие инфраструктуры для покупки и хранения криптовалюты. Во-вторых, растущее осознание биткоина как средства защиты от инфляции. В-третьих, упрощение доступа к криптовалютам через мобильные приложения и платформы.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров эта новость подчёркивает глобальную тенденцию перехода от традиционных активов к цифровым. Рост числа владельцев биткоина в США может стимулировать дальнейшее развитие крипторынка, включая увеличение ликвидности и стабилизацию цен. Майнерам стоит учитывать этот тренд при планировании своих стратегий, так как растущий спрос на биткоин может повлиять на его стоимость и хэшрейт сети.