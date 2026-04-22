В Лондоне прошла масштабная операция по борьбе с нелегальными P2P-криптотрейдерами, организованная Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) и полицией. Рейды затронули несколько объектов, что стало первым случаем физического принуждения после предупреждений FCA.

В столице Великобритании, Лондоне, была проведена крупномасштабная операция, направленная на выявление и пресечение деятельности нелегальных P2P-криптотрейдеров. Координируемая Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) совместно с полицией Лондона, эта серия рейдов ознаменовала собой переход от исключительно предупредительных мер к активным действиям по физическому принуждению. В ходе расследования выяснилось, что ни один из выявленных P2P-трейдеров не имел необходимой регистрации в FCA, что является обязательным требованием для компаний, работающих с криптоактивами в Великобритании.

Операция, в которой участвовали сотрудники FCA и полицейские, включала обыски в нескольких объектах недвижимости по всему Лондону. Целью этих мероприятий было обнаружение доказательств незаконной торговой деятельности и пресечение работы незарегистрированных платформ. Представители FCA подчеркнули, что отсутствие регистрации означает несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), что создает значительные риски как для потребителей, так и для финансовой системы в целом.

Контекст регулирования и риски

Великобритания активно ужесточает регулирование крипторынка, стремясь привести его в соответствие с международными стандартами и защитить инвесторов. FCA неоднократно предупреждало о рисках, связанных с инвестициями в криптоактивы, особенно при взаимодействии с нерегулируемыми платформами и частными лицами. В соответствии с британским законодательством, любая компания или физическое лицо, предлагающее услуги, связанные с криптоактивами, должно быть зарегистрировано в FCA и соблюдать строгие правила AML. Отсутствие такой регистрации является серьезным нарушением и может повлечь за собой уголовную ответственность.

P2P-торговля, или торговля между равными, позволяет пользователям обменивать криптовалюты напрямую друг с другом, минуя централизованные биржи. Хотя такой подход может предлагать большую конфиденциальность и гибкость, он также сопряжен с повышенными рисками, особенно когда сделки осуществляются вне регулируемого поля. Незарегистрированные P2P-трейдеры часто не проводят должной проверки клиентов (KYC), что делает их платформы привлекательными для отмывания денег и других незаконных операций. Это создает серьезные вызовы для регуляторов, стремящихся обеспечить прозрачность и безопасность финансовой системы.

Последствия для рынка и майнеров

Эта акция FCA является четким сигналом для всех участников крипторынка в Великобритании: регуляторы переходят от слов к делу. Подобные рейды могут привести к усилению контроля и ужесточению требований к P2P-платформам и индивидуальным трейдерам. Для майнеров, особенно тех, кто использует P2P-каналы для обмена добытых активов на фиатные деньги, это означает необходимость тщательной проверки своих контрагентов и использования только регулируемых и лицензированных сервисов. Игнорирование этих требований может привести к блокировке счетов, штрафам и даже уголовному преследованию.

В более широком смысле, усиление регулирования в Великобритании отражает глобальную тенденцию. Многие страны, включая Россию и страны СНГ, также активно работают над созданием правовой базы для криптоактивов. Цель состоит в том, чтобы интегрировать криптовалюты в традиционную финансовую систему, минимизируя при этом риски, связанные с их децентрализованной природой и анонимностью. Это включает в себя разработку правил для бирж, кастодиальных сервисов и, как показывает пример FCA, для P2P-торговли.

Что это значит для читателей из РФ и СНГ

Для криптосообщества в России и странах СНГ действия британского регулятора служат важным прецедентом и предупреждением. Хотя регулирование в каждом регионе имеет свои особенности, общая тенденция к ужесточению контроля за P2P-операциями и требование регистрации для участников крипторынка становится все более очевидной. Российские и СНГ-майнеры, трейдеры и инвесторы должны быть готовы к тому, что подобные меры могут быть приняты и в их юрисдикциях. Рекомендуется использовать только проверенные и регулируемые платформы для обмена криптовалют, а также внимательно следить за изменениями в местном законодательстве, чтобы избежать потенциальных юридических проблем. Это поможет обеспечить безопасность активов и соответствие деятельности правовым нормам.