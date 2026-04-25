Крупная утечка данных затронула медицинскую компанию Southern Illinois Dermatology, потенциально раскрыв личные и медицинские записи более 160 тысяч американцев. Инцидент произошёл в ноябре 2025 года.

Масштабная кибератака на медицинскую компанию

Персональные и медицинские данные более 160 тысяч граждан США оказались под угрозой после кибератаки на медицинскую фирму Southern Illinois Dermatology. По информации Управления по гражданским правам Министерства здравоохранения и социальных служб США, инцидент, связанный со взломом IT-систем и сетевого сервера, затронул 160 312 человек.

Компания Southern Illinois Dermatology сообщила потребителям в апреле 2026 года, что обнаружила компрометацию своих сетевых систем ещё в ноябре 2025 года. Сразу после выявления угрозы было инициировано расследование с привлечением сторонних экспертов по кибербезопасности.

В ходе расследования было установлено, что в марте 2026 года неуполномоченная третья сторона получила доступ к файлам, содержащим конфиденциальную информацию. Эти данные включали персональные идентификаторы и защищённую медицинскую информацию пациентов.

Какие данные оказались под угрозой?

Потенциально скомпрометированные данные могли включать имена, адреса проживания, даты рождения, номера социального страхования, контактные телефоны, адреса электронной почты и номера медицинских карт. Точный состав данных варьируется в зависимости от конкретного человека. На момент рассылки уведомлений компания не зафиксировала случаев кражи личных данных или мошенничества, напрямую связанных с этим инцидентом.

Издание HIPAA Journal, ссылаясь на собственные источники, подтвердило, что расследование выявило несанкционированный доступ к тем частям сети, где хранились данные пациентов. Существует высокая вероятность того, что файлы были скопированы злоумышленниками. Отмечается, что письма с уведомлениями пострадавшим начали рассылаться 2 апреля 2026 года, а одна из хакерских группировок взяла на себя ответственность за атаку и опубликовала образцы украденных данных в интернете. В ответ на инцидент Southern Illinois Dermatology заявила о принятии мер по усилению своих протоколов кибербезопасности.

