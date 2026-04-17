Команда Hyperbridge опубликовала обновленные данные о потерях от взлома, произошедшего 13 апреля. Согласно отчету, опубликованному 16 апреля, общий ущерб составил около $2,5 млн, что значительно превышает первоначальную оценку в $237 тыс. Новые расчеты учитывают потери из связанных пулов стимулов и данные с четырех EVM-сетей.

Что произошло?

Первоначально сообщалось, что злоумышленник вывел около 108,2 ETH (примерно $237 тыс.) через одну транзакцию, создав 1 млн обернутых токенов DOT. Однако дальнейший анализ показал, что это лишь часть общей картины. Взлом включал две связанные атаки, между которыми прошло около часа.

Детали атаки

На первом этапе злоумышленник вывел около 245 ETH из контракта Token Gateway. Затем он провел несанкционированный выпуск почти 1 млн обернутых DOT, которые были реализованы через децентрализованные биржи. Атака стала возможной благодаря уязвимости в логике проверки Merkle Mountain Range (MMR), что позволило злоумышленнику выпустить активы и вывести их через Token Gateway.

Последствия и восстановление

Команда Hyperbridge отметила, что взлом ограничился Token Gateway и связанными bridged-токенами на затронутых EVM-сетях: Ethereum, Base, BNB Chain и Arbitrum. Значительная часть украденных средств прошла через биржу Binance. Hyperbridge взаимодействует с комплаенс-службами и правоохранительными органами для блокировки активов.

Компенсации для пользователей

Если полное возмещение ущерба не удастся, пострадавшие пользователи получат компенсацию в токенах BRIDGE — нативном активе сети Hyperbridge. Подробности механизма компенсаций и график выплат будут опубликованы 13 апреля 2027 года — ровно через год после взлома.

«В первую очередь мы сосредоточены на возврате средств, а не на компенсациях в токенах», — заявили в Hyperbridge.

Процесс возврата средств может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от взаимодействия с биржами и правоохранительными органами.