UBS прогнозирует снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов

Крупный банк UBS прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году. По мнению аналитиков, ставка может быть уменьшена на 50 базисных пунктов. Это решение связано с заявлениями представителя ФРС Стивена Мирана, который считает, что такие факторы, как война между США и Ираном, а также торговые пошлины, не окажут долгосрочного влияния на инфляцию.

Миран также отметил, что в 2026 году ФРС может сократить ставку трижды вместо ранее запланированных четырёх раз. Это свидетельствует о более осторожном подходе регулятора к монетарной политике в условиях текущей экономической ситуации.

Эксперты UBS полагают, что снижение ставки ФРС может оказать положительное влияние на рынки криптовалют и драгоценных металлов. В частности, ожидается рост стоимости биткоина и золота, так как более мягкая монетарная политика обычно способствует увеличению инвестиционной привлекательности этих активов.

Ранее ФРС уже предпринимала шаги по снижению ставки, что вызвало значительные колебания на финансовых рынках. Однако текущие прогнозы указывают на более умеренный подход, который может стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ снижение ставки ФРС может стать сигналом к пересмотру своих портфелей. Увеличение ликвидности на рынках может привести к росту стоимости криптовалют, включая биткоин, что делает их привлекательными для краткосрочных и долгосрочных вложений. Однако важно учитывать риски, связанные с волатильностью рынка.

Частые вопросы

Что произошло?
Банк UBS прогнозирует снижение ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов в этом году на фоне снижения рисков инфляции.
Почему это важно?
Снижение ставки ФРС может привести к росту стоимости биткоина и золота, что влияет на инвестиционные стратегии.
Что делать майнеру?
Майнерам стоит следить за динамикой рынка, так как снижение ставки может увеличить спрос на криптовалюты, включая биткоин.

