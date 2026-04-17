Крупный банк UBS прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году. По мнению аналитиков, ставка может быть уменьшена на 50 базисных пунктов. Это решение связано с заявлениями представителя ФРС Стивена Мирана, который считает, что такие факторы, как война между США и Ираном, а также торговые пошлины, не окажут долгосрочного влияния на инфляцию.

Миран также отметил, что в 2026 году ФРС может сократить ставку трижды вместо ранее запланированных четырёх раз. Это свидетельствует о более осторожном подходе регулятора к монетарной политике в условиях текущей экономической ситуации.

Эксперты UBS полагают, что снижение ставки ФРС может оказать положительное влияние на рынки криптовалют и драгоценных металлов. В частности, ожидается рост стоимости биткоина и золота, так как более мягкая монетарная политика обычно способствует увеличению инвестиционной привлекательности этих активов.

Ранее ФРС уже предпринимала шаги по снижению ставки, что вызвало значительные колебания на финансовых рынках. Однако текущие прогнозы указывают на более умеренный подход, который может стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Что это значит

Для инвесторов из России и СНГ снижение ставки ФРС может стать сигналом к пересмотру своих портфелей. Увеличение ликвидности на рынках может привести к росту стоимости криптовалют, включая биткоин, что делает их привлекательными для краткосрочных и долгосрочных вложений. Однако важно учитывать риски, связанные с волатильностью рынка.