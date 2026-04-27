Трамп готов подписать закон CLARITY Act, но процесс его принятия замедлился

Дональд Трамп выразил готовность подписать закон CLARITY Act, направленный на регулирование криптовалют, если он будет принят Конгрессом. Однако процесс его продвижения в законодательных органах США сталкивается с задержками, что ставит под вопрос скорые изменения в регулировании крипторынка.

Трамп готов подписать закон CLARITY Act, но процесс его принятия замедлился

Трамп выразил готовность поддержать закон CLARITY Act

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности оперативно подписать закон CLARITY Act, если он будет представлен ему на утверждение. Это заявление прозвучало на мероприятии в Мар-а-Лаго, где Трамп поделился своими оптимистичными взглядами на будущее регулирование криптовалют. Его позиция подчеркивает потенциальную поддержку криптоиндустрии со стороны республиканцев, особенно в преддверии президентских выборов.

Закон CLARITY Act (Clarity for Digital Assets Act of 2021) призван внести ясность в регулирование цифровых активов, определяя, какие из них являются ценными бумагами, а какие — товарами. Это должно помочь участникам рынка лучше ориентироваться в правовом поле и снизить регуляторную неопределенность, которая часто тормозит развитие инноваций в криптосфере. Предложенный законопроект направлен на создание более предсказуемой и благоприятной среды для блокчейн-компаний и инвесторов.

Законодательный процесс сталкивается с препятствиями

Несмотря на заявленную готовность Трампа к подписанию, сам процесс принятия CLARITY Act в Конгрессе США продвигается крайне медленно. Законопроект был впервые представлен в 2021 году, но с тех пор не получил достаточной поддержки для быстрого прохождения через обе палаты. Сложности обусловлены разногласиями между законодателями относительно оптимального подхода к регулированию криптовалют, а также общей загруженностью законодательной повестки.

Задержки в принятии подобных законов создают неопределенность для криптоиндустрии. Отсутствие четких правил замедляет приток институциональных инвестиций, препятствует развитию новых проектов и может вынуждать компании искать более благоприятные юрисдикции. Это особенно актуально для майнинговых компаний, которым необходима стабильная правовая база для планирования долгосрочных инвестиций в оборудование и инфраструктуру.

Контекст и значение для крипторынка

Заявление Трампа о поддержке CLARITY Act является частью более широкой тенденции, когда политики начинают активно выражать свои позиции по отношению к криптовалютам. В условиях растущего влияния цифровых активов и их популярности среди избирателей, вопросы регулирования становятся важной частью предвыборных программ. Потенциальное принятие CLARITY Act может значительно упростить работу для многих компаний, работающих с цифровыми активами, и способствовать росту рынка.

Для майнеров, работающих в России и СНГ, ситуация с американским регулированием имеет косвенное, но важное значение. Четкие правила в США могут стимулировать глобальный рост крипторынка, что, в свою очередь, положительно скажется на стоимости добываемых активов и инвестиционной привлекательности майнинга. Однако, непосредственное влияние на местное регулирование в РФ и СНГ будет зависеть от внутренних законодательных инициатив, которые пока также находятся в стадии формирования и обсуждения.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Заявление Дональда Трампа, хотя и является позитивным сигналом для криптосообщества, пока не гарантирует скорого принятия CLARITY Act. Законодательный процесс в США сложен и требует консенсуса, которого пока нет. Для инвесторов и компаний это означает, что регуляторная неопределенность сохранится в обозримом будущем, требуя осторожного подхода к планированию. Майнерам в России и СНГ стоит продолжать следить за развитием событий, поскольку глобальные регуляторные тренды могут влиять на общую динамику рынка и, соответственно, на прибыльность их деятельности. Важно учитывать, что любые изменения в американском законодательстве могут задать тон для регулирования в других юрисдикциях, но не являются прямым руководством к действию для стран СНГ, где формируются собственные подходы к регулированию цифровых активов.

Частые вопросы

Что такое CLARITY Act?
CLARITY Act — это законопроект, который призван внести ясность в регулирование цифровых активов в США, определяя, какие из них являются ценными бумагами, а какие — товарами, чтобы снизить регуляторную неопределенность.
Почему принятие CLARITY Act задерживается?
Принятие законопроекта задерживается из-за разногласий между законодателями США относительно оптимального подхода к регулированию криптовалют и общей загруженности законодательной повестки Конгресса.
Что это значит для майнеров из России и СНГ?
Для майнеров из России и СНГ это означает, что глобальная регуляторная неопределенность сохраняется. Хотя прямого влияния нет, четкие правила в США могли бы стимулировать общий рост крипторынка, косвенно влияя на прибыльность майнинга.

