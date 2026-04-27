Дональд Трамп выразил готовность подписать закон CLARITY Act, направленный на регулирование криптовалют, если он будет принят Конгрессом. Однако процесс его продвижения в законодательных органах США сталкивается с задержками, что ставит под вопрос скорые изменения в регулировании крипторынка.

Трамп выразил готовность поддержать закон CLARITY Act

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности оперативно подписать закон CLARITY Act, если он будет представлен ему на утверждение. Это заявление прозвучало на мероприятии в Мар-а-Лаго, где Трамп поделился своими оптимистичными взглядами на будущее регулирование криптовалют. Его позиция подчеркивает потенциальную поддержку криптоиндустрии со стороны республиканцев, особенно в преддверии президентских выборов.

Закон CLARITY Act (Clarity for Digital Assets Act of 2021) призван внести ясность в регулирование цифровых активов, определяя, какие из них являются ценными бумагами, а какие — товарами. Это должно помочь участникам рынка лучше ориентироваться в правовом поле и снизить регуляторную неопределенность, которая часто тормозит развитие инноваций в криптосфере. Предложенный законопроект направлен на создание более предсказуемой и благоприятной среды для блокчейн-компаний и инвесторов.

Законодательный процесс сталкивается с препятствиями

Несмотря на заявленную готовность Трампа к подписанию, сам процесс принятия CLARITY Act в Конгрессе США продвигается крайне медленно. Законопроект был впервые представлен в 2021 году, но с тех пор не получил достаточной поддержки для быстрого прохождения через обе палаты. Сложности обусловлены разногласиями между законодателями относительно оптимального подхода к регулированию криптовалют, а также общей загруженностью законодательной повестки.

Задержки в принятии подобных законов создают неопределенность для криптоиндустрии. Отсутствие четких правил замедляет приток институциональных инвестиций, препятствует развитию новых проектов и может вынуждать компании искать более благоприятные юрисдикции. Это особенно актуально для майнинговых компаний, которым необходима стабильная правовая база для планирования долгосрочных инвестиций в оборудование и инфраструктуру.

Контекст и значение для крипторынка

Заявление Трампа о поддержке CLARITY Act является частью более широкой тенденции, когда политики начинают активно выражать свои позиции по отношению к криптовалютам. В условиях растущего влияния цифровых активов и их популярности среди избирателей, вопросы регулирования становятся важной частью предвыборных программ. Потенциальное принятие CLARITY Act может значительно упростить работу для многих компаний, работающих с цифровыми активами, и способствовать росту рынка.

Для майнеров, работающих в России и СНГ, ситуация с американским регулированием имеет косвенное, но важное значение. Четкие правила в США могут стимулировать глобальный рост крипторынка, что, в свою очередь, положительно скажется на стоимости добываемых активов и инвестиционной привлекательности майнинга. Однако, непосредственное влияние на местное регулирование в РФ и СНГ будет зависеть от внутренних законодательных инициатив, которые пока также находятся в стадии формирования и обсуждения.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Заявление Дональда Трампа, хотя и является позитивным сигналом для криптосообщества, пока не гарантирует скорого принятия CLARITY Act. Законодательный процесс в США сложен и требует консенсуса, которого пока нет. Для инвесторов и компаний это означает, что регуляторная неопределенность сохранится в обозримом будущем, требуя осторожного подхода к планированию. Майнерам в России и СНГ стоит продолжать следить за развитием событий, поскольку глобальные регуляторные тренды могут влиять на общую динамику рынка и, соответственно, на прибыльность их деятельности. Важно учитывать, что любые изменения в американском законодательстве могут задать тон для регулирования в других юрисдикциях, но не являются прямым руководством к действию для стран СНГ, где формируются собственные подходы к регулированию цифровых активов.