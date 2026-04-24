Сооснователь Fundstrat Том Ли поддержал прогноз цены Ethereum в $250 000, основываясь на модели денежной премии в $31,5 трлн. Анализ текущего состояния ETH, притоков в ETF и технических индикаторов.

Том Ли и амбициозный прогноз для Ethereum

Сооснователь Fundstrat Global Advisors, известный криптоэнтузиаст Уолл-стрит Том Ли, выразил поддержку смелому прогнозу цены Ethereum (ETH) на уровне $250 000. Это заявление прозвучало на фоне текущей торговой цены ETH около $2 314, что означает необходимость роста более чем в 100 раз. Прогноз, на первый взгляд кажущийся фантастическим, основан на детальном аналитическом отчете Etherealize, который переосмысливает роль Ethereum не как спекулятивного актива, а как доходного денежного средства.

Ли, известный своими бычьими настроениями в отношении криптовалют, подтвердил свою позицию через официальный аккаунт, усиливая дискуссию вокруг этой долгосрочной оценки. Важно отметить, что отчет Etherealize не предлагает краткосрочных ценовых ориентиров, а представляет собой модель долгосрочной оценки, учитывающую фундаментальные свойства сети Ethereum.

Обоснование прогноза: Ethereum как денежный актив

Центральный аргумент, лежащий в основе прогноза в $250 000, заключается в уникальном сочетании сетевой полезности Ethereum и возможности получения дохода от стейкинга, который составляет примерно 2-4% годовых. Это отличает Ethereum как от золота, так и от Биткойна, которые не предлагают встроенного дохода. Применяя эту концепцию к общему объему денежной премии в $31,5 трлн и распределяя её на 121 миллион циркулирующих ETH, аналитики приходят к цифре в $250 000 за один токен.

Такой подход предлагает новый взгляд на оценку криптовалют, акцентируя внимание на их способности генерировать доход и выполнять функции денежного актива. Для майнеров и инвесторов это означает, что долгосрочная ценность Ethereum может быть связана не только с его технологическим развитием, но и с его ролью в глобальной финансовой системе как инструмента, приносящего пассивный доход.

Текущая ситуация на рынке и технический анализ ETH

Несмотря на амбициозные долгосрочные прогнозы, текущая динамика Ethereum остается неоднозначной. Цена ETH демонстрирует боковое движение, застряв в диапазоне, что указывает на фрагментированную ликвидность и низкую убежденность участников рынка. Технические индикаторы дают смешанные сигналы: хотя индикаторы импульса слегка склоняются к бычьему сценарию, сила тренда ослабевает, что приводит к движению без последующего прорыва.

Ethereum удерживается выше ключевых среднесрочных скользящих средних, что поддерживает общую структуру, но сталкивается с сопротивлением на краткосрочных уровнях. Для возобновления восходящего импульса ETH необходимо преодолеть отметку в $2 500 и закрепиться выше неё, что откроет путь к $3 000. В противном случае, более реалистичным сценарием является продолжение консолидации в диапазоне $2 200 – $2 600 в ожидании более ясного макроэкономического направления. Критическим уровнем поддержки является $2 100; его пробой может привести к более глубокому снижению.

Институциональный интерес, однако, сохраняется. Недавний приток $96 млн в спотовые ETH ETF за один день, ставший крупнейшим за два месяца, свидетельствует о том, что аппетит крупных инвесторов к Ethereum не ослабевает, несмотря на ценовую волатильность.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ, работающих с Ethereum, прогноз Тома Ли подчеркивает потенциал долгосрочного роста актива, основанный на его фундаментальных характеристиках как доходного денежного средства. Хотя краткосрочная волатильность сохраняется, стратегическое видение указывает на значительную недооценку ETH в долгосрочной перспективе. Это может быть стимулом для удержания позиций и рассмотрения возможностей для накопления актива, особенно при коррекциях.

Майнерам следует учитывать, что стейкинг Ethereum после перехода на Proof-of-Stake стал основным способом получения дохода, заменив традиционный майнинг. Таким образом, для тех, кто ранее занимался майнингом ETH, понимание ценности актива как доходного инструмента становится еще более актуальным. Долгосрочные прогнозы, подобные этому, могут влиять на инвестиционные решения в смежные области, такие как инфраструктурные проекты на блокчейне или другие альткоины, предлагающие потенциально более высокую доходность на ранних стадиях, но сопряженные с более высокими рисками.