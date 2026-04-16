План блокировки токенов World Liberty (WLD), связанного с проектом Дональда Трампа, на срок до четырех лет вызвал шквал критики со стороны крупных инвесторов и криптосообщества. В частности, известный инвестор Джастин Сан, основатель Tron и глава Huobi Global, назвал эту инициативу «самой абсурдной мошеннической схемой управления, которую я когда-либо видел».

Проект World Liberty Financial, который позиционируется как децентрализованная автономная организация (DAO), столкнулся с серьезным недовольством после объявления о своих планах по управлению токенами. Суть претензий заключается в том, что предложенная схема блокировки фактически лишает инвесторов возможности распоряжаться своими активами на протяжении длительного периода, что противоречит принципам децентрализации и прозрачности, характерным для DAO.

Детали спорного предложения

Согласно информации, опубликованной в криптосообществе, предложение предусматривает блокировку значительной части токенов WLD, принадлежащих инвесторам, на срок от одного года до четырех лет. Это означает, что держатели токенов не смогут продавать, передавать или использовать свои активы для голосования в течение этого периода. Подобные меры, по мнению критиков, могут привести к централизации контроля над проектом в руках небольшой группы лиц, а также создать искусственный дефицит на рынке, что потенциально может манипулировать ценой токена.

Джастин Сан, чьи инвестиции в различные криптопроекты исчисляются миллионами долларов, выразил свое негодование в публичном пространстве, подчеркнув, что такие действия подрывают доверие к проекту и могут нанести ущерб его репутации. Он также призвал других инвесторов и членов сообщества выразить свое несогласие с предложенным планом, чтобы предотвратить его реализацию.

Реакция криптосообщества и последствия

Заявление Сана вызвало бурную реакцию в социальных сетях и на специализированных форумах. Многие пользователи выразили поддержку его позиции, назвав план блокировки «несправедливым» и «эксплуататорским». Некоторые инвесторы даже начали рассматривать возможность выхода из проекта, опасаясь потери контроля над своими активами и потенциальных манипуляций.

Подобные инциденты не редкость в мире криптовалют, где проекты часто сталкиваются с критикой по поводу своих моделей управления и распределения токенов. Однако, в случае с World Liberty, ситуация усугубляется тем, что проект ассоциируется с именем Дональда Трампа, что привлекает к нему повышенное внимание и делает его более уязвимым для публичной критики.

Для проектов, стремящихся к долгосрочному успеху, крайне важно поддерживать прозрачность и справедливость в своих моделях управления. Отсутствие этих принципов может привести к потере доверия инвесторов и, как следствие, к краху проекта. В данном случае, World Liberty Financial предстоит серьезно пересмотреть свои планы, чтобы восстановить доверие сообщества и избежать дальнейших негативных последствий.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Хотя эта новость напрямую не касается майнинга, она является важным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в новые и малоизвестные криптопроекты, особенно те, которые имеют неоднозначную модель управления. Инвесторам из России и СНГ следует проявлять особую осторожность при выборе активов, тщательно изучать дорожные карты проектов, их токеномику и механизмы управления. Подобные схемы блокировки токенов могут привести к заморозке средств на длительный срок, что делает их недоступными для торговли или использования, и потенциально может привести к значительным финансовым потерям. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) перед принятием инвестиционных решений.