Криптовалюта SIREN показала впечатляющий рост на 151% за 24 часа, достигнув $2,25, но затем начала коррекцию. Аналитики отслеживают ключевые уровни поддержки по Фибоначчи.

Взлет и коррекция токена SIREN: что произошло

Криптовалютный токен SIREN продемонстрировал значительный ценовой скачок, увеличившись на 151% в течение суток и достигнув отметки в $2,25. Однако после этого впечатляющего ралли актив столкнулся с резкой коррекцией, опустившись до $1,66. Этот подъем прервал многонедельную фазу консолидации, в ходе которой цена находилась ниже 20-дневной скользящей средней.

Дневные индикаторы указывают на уверенный восходящий тренд. Тем не менее, часовые графики уже сигнализируют о возможном ослаблении импульса и давлении со стороны продавцов. Трейдеры внимательно следят за уровнем Фибоначчи $1,37, который может стать первой значимой зоной поддержки в случае дальнейшего снижения.

Технический анализ: бычий тренд на дневном графике, медвежьи сигналы на часовом

Анализ логарифмического дневного графика выявляет важную динамику: с конца января токен SIREN использовал 20-дневную скользящую среднюю в качестве динамической поддержки. Восходящий тренд был нарушен 31 марта, когда красная свеча пробила эту скользящую среднюю на 67%, спровоцировав резкое падение.

После этого падения цена нашла дно на уровне коррекции Фибоначчи 0,786, около $0,173. Этот уровень рассчитывается от январского минимума в $0,07 до мартовского максимума в $4,73. После отскока актив вновь протестировал 20-дневную скользящую среднюю как сопротивление. Вчерашняя свеча уверенно пробила этот барьер и достигла $1,75.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 61, что находится в здоровой зоне, не указывая на перекупленность. Гистограмма MACD последовательно формирует растущие зеленые бары, что подтверждает продолжение роста на старшем таймфрейме.

Краткосрочные риски и ключевые уровни поддержки

Краткосрочная ситуация выглядит совершенно иначе. Достигнув $2,25 во время ралли в четверг, инициатива перешла к продавцам. Пятичасовая сессия уже показала откат примерно на 16%. Первая цель снижения находится на уровне коррекции Фибоначчи 0,382, около $1,37.

Если этот порог не выдержит, следующие уровни поддержки расположены значительно ниже: на отметках $1,00 и $0,81. Уровень $0,81 имеет особое значение для всего рынка, поскольку он выступал в роли сопротивления с 11 по 17 апреля, прежде чем был пробит и впоследствии стал поддержкой.

Осцилляторы на часовом графике подтверждают необходимость проявлять осторожность. Индекс RSI постепенно возвращается к нейтральной зоне, а индикатор MACD сформировал медвежье пересечение. Это указывает на локальное охлаждение после вертикального взлета котировок.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся альткоинами, ситуация с SIREN является классическим примером высокой волатильности на криптовалютном рынке. Резкие взлеты часто сопровождаются быстрыми коррекциями. Важно не поддаваться FOMO (страху упустить выгоду) и проводить тщательный анализ перед принятием инвестиционных решений. Использование инструментов технического анализа, таких как уровни Фибоначчи и скользящие средние, может помочь в определении потенциальных точек входа и выхода. Майнеры, не связанные напрямую с добычей SIREN, могут рассматривать подобные всплески как индикатор общего настроения на рынке альткоинов, что может косвенно влиять на прибыльность их основной деятельности через изменение стоимости добываемых активов.