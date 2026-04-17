Токен SIREN демонстрирует взрывной рост на 151% за сутки, но сталкивается с коррекцией

Криптовалюта SIREN показала впечатляющий рост на 151% за 24 часа, достигнув $2,25, но затем начала коррекцию. Аналитики отслеживают ключевые уровни поддержки по Фибоначчи.

Взлет и коррекция токена SIREN: что произошло

Криптовалютный токен SIREN продемонстрировал значительный ценовой скачок, увеличившись на 151% в течение суток и достигнув отметки в $2,25. Однако после этого впечатляющего ралли актив столкнулся с резкой коррекцией, опустившись до $1,66. Этот подъем прервал многонедельную фазу консолидации, в ходе которой цена находилась ниже 20-дневной скользящей средней.

Дневные индикаторы указывают на уверенный восходящий тренд. Тем не менее, часовые графики уже сигнализируют о возможном ослаблении импульса и давлении со стороны продавцов. Трейдеры внимательно следят за уровнем Фибоначчи $1,37, который может стать первой значимой зоной поддержки в случае дальнейшего снижения.

Технический анализ: бычий тренд на дневном графике, медвежьи сигналы на часовом

Анализ логарифмического дневного графика выявляет важную динамику: с конца января токен SIREN использовал 20-дневную скользящую среднюю в качестве динамической поддержки. Восходящий тренд был нарушен 31 марта, когда красная свеча пробила эту скользящую среднюю на 67%, спровоцировав резкое падение.

После этого падения цена нашла дно на уровне коррекции Фибоначчи 0,786, около $0,173. Этот уровень рассчитывается от январского минимума в $0,07 до мартовского максимума в $4,73. После отскока актив вновь протестировал 20-дневную скользящую среднюю как сопротивление. Вчерашняя свеча уверенно пробила этот барьер и достигла $1,75.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 61, что находится в здоровой зоне, не указывая на перекупленность. Гистограмма MACD последовательно формирует растущие зеленые бары, что подтверждает продолжение роста на старшем таймфрейме.

Краткосрочные риски и ключевые уровни поддержки

Краткосрочная ситуация выглядит совершенно иначе. Достигнув $2,25 во время ралли в четверг, инициатива перешла к продавцам. Пятичасовая сессия уже показала откат примерно на 16%. Первая цель снижения находится на уровне коррекции Фибоначчи 0,382, около $1,37.

Если этот порог не выдержит, следующие уровни поддержки расположены значительно ниже: на отметках $1,00 и $0,81. Уровень $0,81 имеет особое значение для всего рынка, поскольку он выступал в роли сопротивления с 11 по 17 апреля, прежде чем был пробит и впоследствии стал поддержкой.

Осцилляторы на часовом графике подтверждают необходимость проявлять осторожность. Индекс RSI постепенно возвращается к нейтральной зоне, а индикатор MACD сформировал медвежье пересечение. Это указывает на локальное охлаждение после вертикального взлета котировок.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся альткоинами, ситуация с SIREN является классическим примером высокой волатильности на криптовалютном рынке. Резкие взлеты часто сопровождаются быстрыми коррекциями. Важно не поддаваться FOMO (страху упустить выгоду) и проводить тщательный анализ перед принятием инвестиционных решений. Использование инструментов технического анализа, таких как уровни Фибоначчи и скользящие средние, может помочь в определении потенциальных точек входа и выхода. Майнеры, не связанные напрямую с добычей SIREN, могут рассматривать подобные всплески как индикатор общего настроения на рынке альткоинов, что может косвенно влиять на прибыльность их основной деятельности через изменение стоимости добываемых активов.

Частые вопросы

Насколько выросла цена токена SIREN за последние сутки?
Цена токена SIREN увеличилась на 151% в течение последних суток, достигнув максимальной отметки в $2,25 перед началом коррекции.
Какие ключевые уровни поддержки отслеживают трейдеры после коррекции?
Трейдеры внимательно следят за уровнем коррекции Фибоначчи $1,37 как первой зоной поддержки. В случае его пробоя, следующие значимые уровни находятся на $1,00 и $0,81.
Что означает текущая ситуация для инвесторов из РФ/СНГ?
Для инвесторов из РФ/СНГ это напоминание о высокой волатильности альткоинов. Важно проводить собственный анализ, не поддаваться FOMO и использовать технические индикаторы для принятия обоснованных решений, учитывая потенциальные риски быстрых коррекций после значительного роста.

