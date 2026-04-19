Резкое падение RaveDAO и обвинения в манипуляциях

Криптовалютный токен RAVE, принадлежащий проекту RaveDAO, пережил катастрофическое падение, потеряв более 95% своей рыночной стоимости всего за одни сутки. Этот обвал привел к сокращению рыночной капитализации проекта на ошеломляющие 6,3 миллиарда долларов США. Инцидент произошел на фоне серьезных обвинений в инсайдерской торговле и манипуляциях ценой актива.

Перед обвалом токен RAVE демонстрировал параболический рост, увеличившись более чем на 10 000% за две недели, что позволило ему ненадолго войти в топ-20 крупнейших криптовалют по капитализации. Однако этот стремительный взлет оказался лишь прелюдией к не менее драматическому падению.

Параллели с GameStop и психология рынка

Генеральный директор криптовалютной биржи Bitget, Грэйси Чен, провела параллели между крахом RAVE и феноменом GameStop (GME) 2021 года. Она отметила, что оба события были вызваны сильными психологическими факторами, такими как страх упустить выгоду (FOMO) и коллективные действия инвесторов. Чен подчеркнула, что в случае с GameStop, который был «испытывающим трудности ритейлером со справедливой стоимостью от $10 до $20», цена достигла $483 исключительно благодаря коллективным действиям.

По мнению Чен, страх упущенной выгоды, племенная идентичность и самоисполняющееся пророчество стали ключевыми психологическими факторами, стоящими за обоими событиями. Она также указала на то, что социальная сеть X (ранее Twitter) в криптопространстве играет роль, аналогичную Reddit в истории с GameStop, а мемкоины заняли место традиционных акций.

Обвинения в инсайдерской торговле и реакция сообщества

Ончейн-аналитик ZachXBT ранее выявил подозрительные перемещения средств, указывающие на инсайдерскую торговлю. Согласно его данным, инсайдеры контролировали около 90% рыночного предложения токенов RAVE через три адреса. Владельцы двух кошельков перевели миллионы токенов на биржу Bitget на пике их стоимости, что вызвало подозрения в преднамеренном обналичивании активов перед обвалом.

Представители RaveDAO отрицают свою причастность к ценовым манипуляциям. Команда проекта заявила, что изучает возможность блокировки активов на основе показателей эффективности и пообещала направить 20% полученной прибыли на благотворительность.

Аналитик Кайл Дюпс обратил внимание на высокую скорость падения рынка после эйфории, отметив, что некоторые трейдеры не смогли закрыть свои позиции. Это вызвало опасения относительно стабильности работы криптовалютных бирж в условиях высокой волатильности.

Часть пользователей раскритиковала политику Bitget, назвав реакцию компании непрофессиональной. Принудительная ликвидация позиций по обе стороны сделок, по мнению участников рынка, создала опасный прецедент. Многие провели параллели с крахом FTX, подчеркивая, что доверие является фундаментальной основой для любой биржи. В ответ на критику, руководство Bitget и Binance подтвердило проведение внутренних проверок торговой активности.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Этот инцидент служит очередным напоминанием о чрезвычайных рисках, связанных с инвестициями в высокорисковые альткоины, особенно те, которые демонстрируют аномально быстрый рост. Для инвесторов из РФ и СНГ, работающих на волатильном крипторынке, крайне важно проводить тщательный анализ проектов, обращать внимание на распределение токенов и избегать проектов с высокой концентрацией активов в руках нескольких крупных держателей. Подобные события подчеркивают необходимость диверсификации портфеля и осторожного подхода к инвестициям в новые и малоизвестные токены. Майнерам, особенно тем, кто рассматривает возможность майнинга альткоинов, следует учитывать, что резкие колебания цен могут быстро сделать майнинг нерентабельным, поэтому важно отслеживать не только хэшрейт и сложность, но и рыночную капитализацию и ликвидность активов.