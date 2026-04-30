THORWallet совместно с Unblock представили некастодиальные карты Mastercard, позволяющие использовать криптовалюты для платежей по всему миру.

Криптокошелёк THORWallet объявил о партнёрстве с регулируемой швейцарской компанией Unblock для запуска глобального решения на основе некастодиальных карт Mastercard. Это позволит пользователям совершать платежи криптовалютами без необходимости доверять средства третьим лицам.

Кто, сколько, когда

THORWallet, известный своим акцентом на децентрализованные финансы (DeFi), интегрирует решение Unblock для выпуска карт Mastercard. Пока точные даты запуска и стоимость услуги не раскрываются, но известно, что карты будут доступны пользователям по всему миру, включая Россию.

Как это работает технически

Некастодиальные карты позволяют пользователям сохранять полный контроль над своими средствами. В отличие от традиционных криптокарт, где средства хранятся на счетах провайдера, здесь используется технология смарт-контрактов. Пользователь подключает свой кошелёк к карте, и при совершении платежа средства автоматически конвертируются в фиат через интегрированные шлюзы.

Реакция конкурентов

Аналогичные решения уже предлагают такие компании, как Crypto.com и Binance, но их карты являются кастодиальными. В России подобные услуги пока не представлены, хотя спрос на них растёт, особенно среди майнеров и инвесторов.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских пользователей ключевым преимуществом станет возможность легально использовать криптовалюты для платежей за границей. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может быть выгодно для тех, кто получает доход в крипте. Кроме того, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, майнеры смогут напрямую конвертировать добытые монеты в оплату товаров и услуг.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут ускорить легализацию криптовалют в России, особенно на фоне активного обсуждения регулирования майнинга и налогообложения криптоактивов.