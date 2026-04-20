Компания Tether приобрела почти 2 миллиона акций Antalpha, связанной с производителем майнингового оборудования Bitmain. Несмотря на падение акций Antalpha на 27%, её кредитный бизнес продолжает расти.

Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, раскрыла информацию о приобретении почти 2 миллионов акций Antalpha — компании, связанной с производителем майнингового оборудования Bitmain. Antalpha, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq, несмотря на снижение их стоимости более чем на 27%, демонстрирует быстрый рост кредитного бизнеса.

Antalpha, ранее известная как Bitmain Technologies, является одним из ключевых игроков на рынке майнингового оборудования. Компания активно развивает кредитное направление, что привлекает внимание крупных инвесторов, включая Tether. Последняя, в свою очередь, продолжает расширять портфель инвестиций за пределами криптовалютного рынка.

Инвестиции Tether в Antalpha подчеркивают растущий интерес к компаниям, связанным с майнингом и блокчейн-технологиями, несмотря на волатильность рынка. Это также свидетельствует о стратегии Tether по диверсификации активов и укреплению позиций в смежных отраслях.

Что это значит для майнеров и инвесторов? Увеличение капитализации Antalpha может привести к усилению её позиций на рынке майнингового оборудования, что потенциально скажется на доступности и стоимости ASIC-устройств. Для инвесторов это сигнал о том, что крупные игроки крипторынка продолжают видеть перспективы в майнинге и связанных с ним услугах, несмотря на текущие рыночные колебания.