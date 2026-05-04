JPMorgan Chase прогнозирует, что сектора технологий и финансов останутся локомотивами роста S&P 500 на фоне рекордных значений индекса.

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум на уровне 7135 пунктов 27 апреля 2024 года, и банковский гигант JPMorgan Chase считает, что дальнейший рост обеспечат два ключевых сектора.

Хронология событий

В эпизоде подкаста Making Sense глава глобальной рыночной аналитики JPMorgan Эндрю Тайлер заявил, что технологии и финансы останутся драйверами рынка. По его словам, крупные банки уже показали сильные результаты в отчётности, а перспективы сектора остаются позитивными благодаря здоровому состоянию потребителей и активному рынку кредитования. Подробнее — Antminer S-серии.

Ключевые цифры и метрики

S&P 500 достиг рекордных 7135 пунктов 27 апреля 2024 года. На момент публикации индекс торгуется чуть ниже этого уровня, потеряв менее 1%. Технологический сектор, по оценкам JPMorgan, сейчас торгуется на уровне одного стандартного отклонения ниже среднего за последние пять лет.

Что говорят участники рынка

«Основным драйвером как выручки, так и прибыли продолжает оставаться искусственный интеллект. Мы наблюдаем устойчивый глобальный спрос на AI, который, похоже, не имеет предела», — отметил Эндрю Тайлер. Для российских майнеров это означает рост спроса на модели MicroBT.

Российский угол

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 рекордное значение S&P 500 эквивалентно примерно 650 тысячам рублей. В России развитие технологического сектора, включая AI, активно поддерживается в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч.

В редакции MinerWorld отмечают, что российские компании, связанные с AI и финансами, могут получить дополнительный импульс для роста на фоне глобальных трендов. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнинг-хостинг в дата-центре.