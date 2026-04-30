Sui Blockchain: как новая архитектура меняет правила игры для майнеров

Sui Blockchain сочетает объектно-ориентированную архитектуру и параллельное исполнение, достигая 120 тыс. транзакций в секунду. Российские майнеры могут адаптировать оборудование для новых алгоритмов.

Sui Blockchain демонстрирует рекордную пропускную способность — до 120 тыс. транзакций в секунду, что в 10 раз выше Ethereum. Это стало возможным благодаря уникальной объектно-ориентированной архитектуре и параллельному исполнению транзакций.

Что произошло

Sui представила новый подход к построению блокчейна, где каждый актив представлен как объект с уникальным идентификатором. Это позволяет обрабатывать транзакции параллельно, устраняя узкие места традиционных сетей. Подробнее — актуальные модели ASIC.

Контекст и предыстория события

Разработка Sui началась в 2022 году командой бывших инженеров Meta. Основная цель — создать блокчейн, оптимизированный для массовых Web3-приложений, таких как игры и социальные сети. В отличие от Ethereum, где все транзакции обрабатываются последовательно, Sui использует механизм параллельного исполнения, аналогичный подходу в базе данных DynamoDB от Amazon.

Реакция рынка

С момента запуска в апреле 2024 года капитализация токена SUI выросла на 47%, достигнув $2.3 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что адаптация оборудования для майнинга под новый алгоритм может занять от 3 до 6 месяцев. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Российские майнеры в Иркутской области и Красноярском крае, где стоимость электроэнергии составляет в среднем 3.5 ₽/кВт·ч, могут получить преимущество за счёт низких операционных издержек. Однако потребуется обновление оборудования для поддержки новых алгоритмов. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц.

Sui Blockchain открывает новые возможности для майнеров, но требует значительных инвестиций в модернизацию оборудования. Российские площадки с доступом к дешёвой электроэнергии могут стать ключевыми игроками в новой экосистеме. Для российских майнеров это означает рост спроса на актуальный гайд по моделям ASIC.

Частые вопросы

Как Sui Blockchain влияет на российских майнеров?
Российские майнеры могут получить преимущество за счёт низких операционных издержек, но потребуется обновление оборудования для поддержки новых алгоритмов.
Какие налоги на доходы от майнинга Sui в России?
Согласно ФЗ-259, доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц.
Сколько транзакций в секунду обрабатывает Sui Blockchain?
Sui Blockchain достигает до 120 тыс. транзакций в секунду благодаря уникальной объектно-ориентированной архитектуре.

