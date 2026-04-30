Sui Blockchain сочетает объектно-ориентированную архитектуру и параллельное исполнение, достигая 120 тыс. транзакций в секунду. Российские майнеры могут адаптировать оборудование для новых алгоритмов.

Sui Blockchain демонстрирует рекордную пропускную способность — до 120 тыс. транзакций в секунду, что в 10 раз выше Ethereum. Это стало возможным благодаря уникальной объектно-ориентированной архитектуре и параллельному исполнению транзакций.

Что произошло

Sui представила новый подход к построению блокчейна, где каждый актив представлен как объект с уникальным идентификатором. Это позволяет обрабатывать транзакции параллельно, устраняя узкие места традиционных сетей.

Контекст и предыстория события

Разработка Sui началась в 2022 году командой бывших инженеров Meta. Основная цель — создать блокчейн, оптимизированный для массовых Web3-приложений, таких как игры и социальные сети. В отличие от Ethereum, где все транзакции обрабатываются последовательно, Sui использует механизм параллельного исполнения, аналогичный подходу в базе данных DynamoDB от Amazon.

Реакция рынка

С момента запуска в апреле 2024 года капитализация токена SUI выросла на 47%, достигнув $2.3 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что адаптация оборудования для майнинга под новый алгоритм может занять от 3 до 6 месяцев. Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Российские майнеры в Иркутской области и Красноярском крае, где стоимость электроэнергии составляет в среднем 3.5 ₽/кВт·ч, могут получить преимущество за счёт низких операционных издержек. Однако потребуется обновление оборудования для поддержки новых алгоритмов. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга подлежат налогообложению по ставке 13% для физических лиц.

Sui Blockchain открывает новые возможности для майнеров, но требует значительных инвестиций в модернизацию оборудования. Российские площадки с доступом к дешёвой электроэнергии могут стать ключевыми игроками в новой экосистеме.