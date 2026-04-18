Платежная компания Stripe усиливает свои позиции в блокчейн-индустрии и сфере стейблкоинов, планируя стать лидером в финансовых технологиях.

Платежная компания Stripe объявила о расширении своих услуг в области блокчейна и стейблкоинов, стремясь стать аналогом Amazon Web Services (AWS) для финансового сектора. Основной фокус компании направлен на рынки развивающихся стран и трансграничные платежи, где традиционные карточные системы часто оказываются неэффективными, а местные валюты подвержены высокой волатильности.

По словам Адриена Дюшато, руководителя направления криптовалют в Stripe, спрос на блокчейн-решения и стейблкоины растет быстрее всего именно в этих регионах. «Карты часто не работают в таких условиях, а местные валюты слишком нестабильны. Это создает идеальные условия для внедрения блокчейн-технологий», — отметил он.

Stripe уже имеет опыт работы с криптовалютой. В 2018 году компания прекратила поддержку платежей в биткоинах из-за высокой волатильности и сложностей с масштабированием. Однако сейчас Stripe возвращается в криптоиндустрию с новыми подходами, делая ставку на стейблкоины, которые привязаны к фиатным валютам и менее подвержены колебаниям цен.

Компания планирует интегрировать блокчейн-решения в свои существующие продукты, чтобы предложить клиентам более быстрые, дешевые и надежные способы проведения транзакций. Это особенно актуально для международных платежей, где традиционные методы часто сопровождаются высокими комиссиями и длительными сроками обработки.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ усиление позиций Stripe в блокчейн-индустрии может открыть новые возможности для проведения международных платежей. Использование стейблкоинов и блокчейн-технологий позволит снизить комиссии и ускорить переводы, что особенно важно для бизнеса, работающего на международных рынках.