Компания Strategy объявила паузу в покупках биткоина, что вызвало волну обсуждений на рынке. Как это повлияет на курс BTC и что делать российским майнерам?

Strategy, одна из крупнейших компаний, инвестирующих в биткоин, объявила о временной приостановке покупок криптовалюты. Это решение стало первым с конца марта 2024 года и вызвало волну обсуждений среди инвесторов и аналитиков.

Что произошло

Strategy объявила о паузе в покупках биткоина на текущей неделе. Исполнительный председатель компании Майкл Сейлор сообщил об этом в своём аккаунте на платформе X незадолго до публикации отчёта за первый квартал 2024 года. Последняя сделка компании была совершена в конце апреля — тогда Strategy приобрела 3 273 BTC на сумму $255 млн. На данный момент компания владеет 818 334 BTC по средней цене $77 906 за монету.

Контекст и предыстория события

Решение Strategy приостановить покупки биткоина стало неожиданным для рынка. Компания активно наращивала свои резервы криптовалюты с конца марта, когда BTC торговался на уровне $60 000. С тех пор цена биткоина выросла более чем на 30%, достигнув отметки $80 000 в начале мая. По нашим наблюдениям, это решение может быть связано с переоценкой рисков на фоне роста стоимости акций компании и необходимости сохранения ликвидности.

Реакция рынка

После объявления Strategy курс биткоина испытал кратковременную просадку до $78 073, однако уже через несколько часов восстановился до $80 348. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, также показала рост, достигнув отметки $2 390. Dogecoin стал лидером роста среди топ-10 криптовалют, увеличившись на 4,87% за сутки и на 13,24% за неделю.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет в среднем 3-5 рублей, текущая ситуация может стать поводом для пересмотра стратегий. Рост курса биткоина до $80 000 увеличивает выручку от майнинга, однако пауза в покупках крупных игроков может привести к временной стабилизации или даже снижению цены. По курсу ЦБ РФ около 90-95 рублей за $1, это означает, что доходы майнеров в рублях остаются на высоком уровне, но важно учитывать возможные налоговые обязательства (НДФЛ 13%/15%).

В редакции MinerWorld отмечаем, что текущая ситуация на рынке биткоина может стать поводом для более осторожного подхода к инвестициям в криптовалюту, особенно для российских инвесторов, учитывая текущие рыночные тренды и регулирование.