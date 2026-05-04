Стартап Rain, специализирующийся на стейблкоинах, стал участником Mastercard после сотрудничества с Visa. Капитализация компании оценивается в $1,95 млрд.

Стартап Rain, занимающийся разработкой стейблкоинов (криптовалют с привязкой к фиатным деньгам), присоединился к платежной системе Mastercard в качестве Principal Member. Это событие произошло спустя несколько месяцев после аналогичного партнерства с Visa. Капитализация компании оценивается в $1,95 млрд по итогам раунда финансирования Series C в январе 2024 года.

Хронология событий

В январе 2024 года Rain завершил раунд финансирования Series C, в ходе которого его оценка достигла $1,95 млрд. Уже в марте стартап объявил о сотрудничестве с Visa, а в апреле стал участником Mastercard. Это позволяет компании интегрировать свои стейблкоины в две крупнейшие платежные системы мира.

Ключевые цифры и метрики

Оценка Rain в $1,95 млрд делает его одним из самых дорогих стартапов в криптоиндустрии. Для сравнения, капитализация Circle, выпускающей стейблкоин USDC, составляет $9 млрд. Rain также поддерживает транзакции в более чем 20 странах, включая США, Европу и Ближний Восток.

Что говорят участники рынка

«Мы рады стать частью экосистемы Mastercard, что позволит нам расширить возможности для пользователей стейблкоинов», — заявил представитель Rain. В Mastercard отметили, что сотрудничество с криптокомпаниями является частью стратегии по интеграции цифровых активов в традиционные платежные системы.

Российский угол

В России использование стейблкоинов пока ограничено из-за отсутствия четкого регулирования. Однако по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 стейблкоины могут стать альтернативой для переводов и расчетов. В редакции MinerWorld отмечают, что интеграция Rain с Mastercard может ускорить принятие подобных решений в странах с нестабильной валютой, включая Россию.

Таким образом, Rain продолжает укреплять свои позиции на рынке платежных решений, предлагая пользователям новые возможности для использования стейблкоинов в повседневной жизни.