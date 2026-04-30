Коротко: платформа Exponent для управления доходностью на блокчейне Solana привлекла $5 млн в посевном раунде. Инвестиции возглавил фонд Multicoin Capital, также участвовали Solana Ventures, основатель Solana Labs Анатолий Яковенко и глава Solana Foundation Ник Дюкофф.

Развёрнуто по фактам

Exponent — это стартап, разрабатывающий платформу для управления доходностью (yield) на блокчейне Solana. Проект позволяет пользователям оптимизировать доходность своих активов через автоматизированные стратегии. Раунд на $5 млн стал первым внешним финансированием компании.

Основным инвестором выступил Multicoin Capital — один из крупнейших криптофондов с активами под управлением более $3 млрд. Также в раунде участвовали Solana Ventures (инвестиционное подразделение экосистемы Solana), основатель Solana Labs Анатолий Яковенко и глава Solana Foundation Ник Дюкофф.

Что говорят данные

По данным DeFiLlama, общий объём заблокированных средств (TVL) в экосистеме Solana составляет $1,5 млрд, что ставит её на пятое место среди блокчейнов. За последний год TVL Solana вырос на 300%, что свидетельствует о растущем интересе к экосистеме.

В редакции MinerWorld отмечают, что инвестиции в Exponent могут ускорить развитие DeFi-сегмента Solana, который пока отстаёт от Ethereum и BSC по количеству активных пользователей.

Прогноз и риски

Рост инвестиций в экосистему Solana может привести к увеличению числа проектов и пользователей. Однако риски связаны с высокой волатильностью крипторынка и конкуренцией со стороны других блокчейнов.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и разработчиков рост экосистемы Solana открывает новые возможности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, $5 млн эквивалентны 450-475 млн ₽. Это значительный объём инвестиций, который может стимулировать развитие локальных проектов на Solana.

Кроме того, российские майнеры могут рассмотреть возможность перехода на майнинг Solana (PoH-консенсус) в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет около 3-5 ₽ за кВт·ч.