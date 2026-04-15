Starbucks внедряет ChatGPT для персонализированных рекомендаций напитков

Сеть кофеен Starbucks представила мобильное приложение с интеграцией ChatGPT, которое предлагает персонализированные рекомендации напитков на основе настроения или фотографий пользователей.

Starbucks внедряет ChatGPT для персонализированных рекомендаций напитков

Крупнейшая сеть кофеен Starbucks сделала новый шаг в цифровизации своих услуг, представив мобильное приложение с интеграцией искусственного интеллекта ChatGPT. Новинка позволяет клиентам получать персонализированные рекомендации напитков на основе их текущего настроения или загруженных фотографий.

Функция работает следующим образом: пользователь описывает своё эмоциональное состояние или загружает изображение, после чего алгоритм ChatGPT анализирует вводные данные и предлагает подходящий напиток из меню Starbucks. Например, если клиент указывает, что чувствует усталость, система может порекомендовать эспрессо или напиток с повышенным содержанием кофеина.

Это не первый случай использования ИИ в индустрии общественного питания, но Starbucks стала одной из первых крупных сетей, интегрировавших столь продвинутую технологию. Ранее компания уже экспериментировала с цифровыми решениями, включая систему предзаказов через мобильное приложение и оплату с помощью криптовалюты.

Внедрение ChatGPT в сервисы Starbucks демонстрирует растущий интерес бизнеса к возможностям генеративного ИИ. Технология позволяет не только персонализировать взаимодействие с клиентами, но и собирать ценные данные о предпочтениях пользователей, что может быть использовано для дальнейшего улучшения сервиса.

Что это значит

Для российского рынка новость о внедрении ChatGPT в Starbucks носит скорее ознакомительный характер, поскольку сеть покинула Россию в 2022 году. Однако этот пример может вдохновить местные кофейни на внедрение аналогичных технологий для повышения уровня сервиса и привлечения клиентов.

Частые вопросы

Как работает новая функция Starbucks с ChatGPT?
Пользователь описывает своё настроение или загружает фотографию, после чего алгоритм ChatGPT анализирует данные и предлагает подходящий напиток из меню Starbucks.
Почему Starbucks внедряет ChatGPT?
Компания стремится персонализировать взаимодействие с клиентами и собирать данные о предпочтениях пользователей для улучшения сервиса.
Будет ли эта функция доступна в России?
Нет, поскольку Starbucks прекратила работу в России в 2022 году, но технология может быть внедрена местными кофейнями.

