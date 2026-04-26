Министерство финансов США планирует расширить доступ к долларовым своп-линиям для ключевых союзников в странах Персидского залива и Азии. Эта мера направлена на укрепление позиций доллара как основной резервной валюты и противодействие альтернативным платежным системам, таким как инициативы БРИКС.

Укрепление доллара: стратегический шаг США

Министр финансов США Скотт Бессент публично поддержал инициативу по предоставлению постоянных долларовых своп-линий союзникам в странах Персидского залива и Азии. По его словам, это расширение является критически важным инструментом для противодействия появлению альтернативных платежных систем, которые могут подорвать статус доллара как ведущей мировой резервной валюты.

В официальном заявлении Минфина подчеркивается, что эти дискуссии являются частью плановой дипломатической работы с партнерами, обладающими значительными долларовыми резервами. Бессент отметил, что расширение сети Федеральной резервной системы (ФРС) укрепит ликвидность американской валюты за рубежом и обеспечит процентный доход для налогоплательщиков США.

Причины возросшего спроса на долларовые инструменты

Необходимость в новых финансовых механизмах возникла на фоне обострения регионального конфликта с участием Ирана. Одновременно с этим, снижение доходов от экспорта нефти ограничило приток долларовой наличности для экспортеров из стран Персидского залива. Поскольку расчеты за энергоносители традиционно осуществляются в долларах, дефицит американской валюты стал ощутимым для региональных рынков.

Представители ОАЭ активно обсуждали возможность создания своп-линий с Бессентом и представителями ФРС на прошлой неделе. Президент Дональд Трамп 21 апреля подтвердил, что вопрос предоставления таких инструментов Объединенным Арабским Эмиратам находится на стадии активного рассмотрения.

Нарушения в судоходстве в районе Ормузского пролива также способствовали дефициту долларовой ликвидности в банках региона. В сложившейся ситуации союзники США вынуждены обращаться к ФРС за краткосрочной финансовой поддержкой.

Защита от альтернативных платежных систем

Бессент напрямую связал эту инициативу с необходимостью конкурировать с другими финансовыми сетями. В частности, речь идет об инициативах стран БРИКС, которые активно продвигают расчеты в национальных валютах при торговле энергоносителями. Создание новых постоянных своп-линий позволит сформировать центры долларового финансирования в Дубае, Абу-Даби и других азиатских хабах.

Этот шаг значительно расширит текущую систему ФРС. В настоящее время в сеть входят только пять постоянных партнеров: центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и Европейский центральный банк. Расширение географии партнеров позволит США укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке и сохранить доминирование доллара.

Министерство финансов рассматривает эти действия как низкорискованные. Балансы стран Персидского залива считаются более стабильными по сравнению с некоторыми другими экономиками, что минимизирует потенциальные риски для американской стороны.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Расширение долларовых своп-линий демонстрирует стремление США сохранить гегемонию доллара в мировой финансовой системе. Для крипторынка это означает, что давление на альтернативные финансовые инструменты, включая криптовалюты, может усилиться. В условиях, когда США активно борются с дедолларизацией, регулирование криптоактивов может стать более строгим, особенно в части их использования для международных расчетов, обходящих традиционную банковскую систему.

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ, где вопросы дедолларизации и развития альтернативных платежных систем стоят особенно остро, эта новость подчеркивает важность диверсификации активов. Зависимость от одной фиатной валюты, даже такой стабильной, как доллар, несет риски в условиях геополитической напряженности. Криптовалюты, особенно децентрализованные, могут рассматриваться как инструмент для снижения этих рисков, хотя и со своими особенностями и волатильностью. Укрепление доллара через такие механизмы может косвенно влиять на курсы основных криптовалют, делая их более чувствительными к изменениям в глобальной фиатной ликвидности.