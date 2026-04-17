Рыночная динамика ETF на XRP и Dogecoin

С момента запуска полгода назад, биржевые фонды (ETF) на XRP и Dogecoin демонстрируют различную динамику притока капитала, что отражает меняющийся интерес инвесторов к этим активам. Оба типа фондов начали торговаться примерно в одно и то же время, но их результаты за прошедшие месяцы существенно различаются. Анализ данных показывает, что ETF на XRP значительно опережают аналогичные продукты, привязанные к Dogecoin, по объему привлеченных средств.

Изначально, в ноябре 2025 года, запуск ETF на Dogecoin вызвал определенный ажиотаж. Однако, как показали последующие месяцы, фактический интерес инвесторов оказался ниже ожидаемого. По данным платформы SoSoValue, в первый месяц торгов чистый приток средств в ETF на Dogecoin составил всего 2,16 миллиона долларов, а общие чистые активы достигли 6,29 миллиона долларов.

Производительность ETF на Dogecoin

Последующие месяцы не принесли значительного улучшения ситуации для ETF на Dogecoin. В декабре 2025 года совокупный чистый приток составил 2,34 миллиона долларов, что лишь незначительно превысило показатели предыдущего месяца. Наилучшим месяцем для фондов Dogecoin стал январь 2026 года, когда совокупный чистый приток достиг 6,41 миллиона долларов, впервые подняв общие чистые активы выше отметки в 10 миллионов долларов. Однако с тех пор ETF на Dogecoin не смогли повторить этот успех.

В апреле текущего года активность в ETF на Dogecoin была крайне низкой, зафиксированы притоки лишь в два торговых дня. 10 апреля был отмечен приток в 1,34 миллиона долларов, а 14 апреля — 187 370 долларов. Эти операции увеличили общие чистые активы до 10,8 миллиона долларов, но после этого значимой активности не наблюдалось.

Успех ETF на XRP

В отличие от Dogecoin, ETF на XRP продемонстрировали значительно более высокие результаты. Уже в первый месяц торгов, в ноябре 2025 года, совокупный чистый приток средств в ETF на XRP составил впечатляющие 666,61 миллиона долларов. К концу месяца общие чистые активы достигли 687,81 миллиона долларов, согласно данным SoSoValue.

Декабрь 2025 года продолжил эту тенденцию, принеся еще 1,17 миллиарда долларов совокупного чистого притока, что увеличило общие чистые активы до более чем 1,2 миллиарда долларов. Хотя последующие месяцы не были столь же динамичными, приток средств в ETF на XRP оставался стабильно высоким.

В апреле текущего года ETF на XRP уже привлекли более 12 миллионов долларов чистого притока, а совокупный чистый приток достиг 1,22 миллиарда долларов. Несмотря на то, что в начале года общие чистые активы временно опускались ниже 1 миллиарда долларов, на момент составления отчета они составляли 959 миллионов долларов, что значительно выше показателей Dogecoin.

«Доступная информация убедительно демонстрирует, что ETF на XRP превзошли ETF на Dogecoin», — отмечается в отчете.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ

Хотя прямые инвестиции в американские или европейские ETF могут быть ограничены для инвесторов из России и СНГ из-за санкций и регуляторных барьеров, динамика этих фондов служит важным индикатором институционального интереса к конкретным криптовалютам. Успех ETF на XRP указывает на растущее доверие крупных инвесторов к этому активу, что может косвенно влиять на его спотовую цену и ликвидность на мировых биржах, доступных для российских и СНГ-пользователей. В то же время, более слабые показатели ETF на Dogecoin могут свидетельствовать о меньшем институциональном спросе, что потенциально делает его более волатильным и подверженным спекулятивным движениям.

Практический вывод для майнеров

Данная новость напрямую не касается майнинга, поскольку XRP и Dogecoin не являются активами, добываемыми с помощью ASIC-майнеров или GPU в классическом понимании. XRP использует консенсусный протокол XRP Ledger, а Dogecoin, хотя и является PoW-криптовалютой, майнится совместно с Litecoin, и его прибыльность зависит от общей сложности сети и цен на оба актива. Однако, косвенно, рост институционального интереса к XRP через ETF может укрепить его рыночную позицию, что в целом способствует стабильности и развитию крипторынка, создавая более благоприятную среду для инвестиций в майнинговое оборудование и инфраструктуру.